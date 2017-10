"Litfaßsäulen" sollen Paris von Smog befreien

Im 19. Jahrhundert sah man auf den Pariser Litfaßsäulen meistens Werbung für Theaterstücke und Konzerte. Heute sieht man auf den rund 549 Übriggebliebenen immer noch Werbeplakate, mit Ausnahme von einer besonderen: Eine neue Organisation will die Pariser Litfaßsäulen mit der Kraft von Algen für die Luftsäuberung einsetzten. Mitten in dem geschäftigen 14. Distrikt absorbiert die erste algengefüllte Säule die Emissionen von 72.000 Autos am Tag. Aber wie (funktioniert das)? 10 Kilo Mikroalgen werden in 2,000 Litern Wasser aufgelöst. Die Mikroalge nimmt das CO2 der Umgebung auf, während das Wasser Sauerstoff freigibt. Eine einzige Litfaßsäule kann so, was die Luftsäuberung angeht, den Job von 100 Bäumen erledigen. Würden alle Litfaßsäulen in Paris durch die Algenvariante ersetzt, entspräche das somit der Arbeit von 55.000 Bäumen