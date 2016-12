Zwei Videos zusammen führen

Ich möchte ein Video machen, auf dem der Bildschirm halbiert ist, und darauf 2 Videos zu sehen sind. Natürlich synchron. Beispiel: Ein Autofahrer fährt an einem Objekt vorbei, gefilmt von einer Dashcam. Und am Objekt steht eine Kamera, die das vorbeifahrende Auto zeigt. Alles gleichzeitig. Welches Tool kann so etwas? Oder braucht es dazu schon eine Spezialkamera, die mehrere Spuren hat?