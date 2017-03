Amazons Alexa kann jetzt vorlesen, muss aber noch üben

Gute Nachrichten für Hörbuch-Fans: Amazons Sprachassistent Alexa kann jetzt auch Bücher vorlesen. Allerdings gibt es Einschränkungen. Es müssen Kindle-E-Books aus der eigenen Bibliothek sein, die zudem für das Vorlesen vorbereitet sind. Auswählen kann man den Vorlesestoff in der Alexa-App oder per Sprachbefehl über die Echo-Lautsprecher.

An der Betonung muss Alexa noch arbeiten

Alexa nutzt zum Vorlesen die eingebaute Text-to-Speech-Engine, die auch in diversen Skills genutzt wird, um Texte vorzulesen. An die natürliche Anmutung der Alexa-Stimme in den Basisfunktionen reicht die neue Funktion allerdings nicht heran, wie das Technik-Portal "Golem.de" berichtet. Betonungen und Pausen würden vielfach noch nicht stimmen, das Zuhören einige Konzentration erfordern. Somit reiche Alexa an die Qualität von Hörbüchern noch nicht heran.

Als Ersatzvorleser für die abendliche Gute-Nacht-Geschichte des Nachwuchses fällt die Sprachassistentin somit wohl auch raus.

In den USA gibt es die Funktion bereits seit über einem Jahr. Auf Youtube kursieren etliche Videos mit Vorlesebeispielen. Erster Eindruck: Auf Englisch sind die Betonungen und Pausen durchaus harmonisch. Vielleicht bessert Amazon in der deutschen Version ja zeitnah nach.



Wer Alexa ausprobieren möchte, aber keinen Echo-Lautsprecher hat, kann übrigens auch über die App "Reverb" per Android-Handy oder iPhone auf den Sprachdienst zugreifen.

