Wo die Antonov AN-225 auftaucht, sorgt sie für Staunen. Und das auch noch im reifen Alter nach 28 Dienstjahren. Ein einziges Exemplar wurde von dem Frachtflugzeug gebaut. 1988 flog sie zum ersten Mal. Entwickelt wurde der Gigant, um die sowjetische Raumfähre Buran ins All zu bringen.

Nach dem Untergang der UDSSR verstaubten die Fähren in ihren Hangars, das AN-225 Projekt wurde eingestellt, aber die eine AN-225 fliegt seitdem unentwegt. Möglich ist das, weil es sich bei dem Giganten um eine vergrößerte Version eines sowjetischen Militärtransporters handelt. Nur so konnte man das Unikat warten und mir Ersatzteilen versorgen.



Serienproduktion angestrebt

Nach fast 30 Jahren wird das Projekt wieder zum Leben erweckt: Flugzeughersteller Antonov aus Kiew und Aviation Industry Corporation of China schlossen einen Vertrag, der sämtliche Rechte an der AN-225 an China übertragen soll. So berichten internationale Medien, in der Ukraine wurde dagegen berichtet, dass es sich um ein Gemeinschaftsprojekt handle.

Wie dem auch sei: Mit sowjetisch-ukrainischen Know-How und chinesischem Kapital soll zunächst ein zweites Exemplar der AN-225 fertiggestellt werden. Da weltweit der Bedarf an der ungeheuren Transportkapazität der AN-225 steigt, hat Hersteller Anatov schon 2009 versucht, das in der UDSSR-Zeit angefangene Exemplar fertigzustellen, schaffte es aber nicht, die dafür nötigen 300 Millionen Dollar aufzutreiben.

Das wird jetzt anders. Die Chinesen legen ein ehrgeiziges Tempo vor: Zunächst soll das Modell II fertigstellt werden und dann eine Serienfertigung in China beginnen. Schon im Jahr 2019 sollen die ersten Exemplare an Kunden ausgeliefert werden. Selbst für chinesische Verhältnisse ist das ein forscher Zeitplan. Er deutet darauf hin, dass die neue AN-225 im Wesentlichen dem Modell von 1988 entsprechen wird. Technologietransfer und Weiterentwicklungen sind bis dahin kaum zu erwarten.

Chinas neue Luftflotte

In Sachen Lufttransporter sorgte China erst im Juli für einen Paukenschlag, als der militärische Großraumtransporter Y-20 an die Truppe ausgeliefert wurde. In extrem kurzer Zeit entwickelt, gelang dem Y-20 eine problemfreie Anlaufphase, während der europäische Airbus A400M von Pannenserien heimgesucht wird. Der Großraumtransporter Y-20 kann mit 66 Tonnen etwa doppelt so viel Frachtgewicht mitnehmen wie der A400M. Zudem soll seine Reichweite drei Mal so groß sein. Eine zivile Version ist bereits angekündigt.

Etwa die gleiche Größe wie die A400M hat die chinesische Y-30, die Auslieferung ist für 2020 angekündigt. Die Antonov AN-225 oder eine spätere Weiterentwicklung würde die Abrundung des Duos nach oben bilden. Die Tragkraft der AN-225 liegt bis 250 Tonnen. Das reicht für Schwermaschinen, komplett ausgerüstete Katstrophenhilfsteams oder auch für fünf Kampfpanzer.



China verfügt mit der AN-225 nun über eine umfassende Lufttransportflotte. Peking schüttelt damit die Abhängigkeiten von anderen Ländern ab und verschafft sich die Fähigkeit, weltweit Präsenz zu zeigen.