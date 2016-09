Beim Thema Verkehrsbauten sammelt die Volksrepublik China offenbar alle Superlative ein. Jetzt wurde die höchste Brücke der Welt fertiggestellt. Die Beipanjiang-Brücke im Südwesten Chinas überspannt in der Höhe von 565 Metern den Beipan Fluss und übertrifft damit die Brücke über den Si Du Fluss in der Provinz Hubei.

Am Wochenende haben die Ingenieure das letzte Teilstück der Brücke eingesetzt und die beiden Teile des Baus miteinander verbunden. Bis zur Einweihung dürfte es noch einen Moment dauern, bislang wurde nur die Grundstruktur der Brücke errichtet. Fahrbahnbelag und Beleuchtung fehlen noch. Die 1341 Meter lange Brücke soll Ende des Jahres eröffnet werden. Videos lassen vermuten, dass die Reisenden häufiger mitten durch Wolken und Nebel fahren werden.

Die Brücke ist Teil des Hangrui Expressway G56 und überspannt die Schlucht zwischen den Provinzen Yunan und Guizhou. Über die Kosten kursieren verschieden Zahlen. Zwischen 130 und 200 Millionen Euro soll das Bauwerk gekostet haben. Die Autobahn G56 ist insgesamt fast 3000 Kilometer lang und verbindet Hangzhou mit der Grenze zu Birma. Mit der Brücke und dem Expressway G56 soll sich die Fahrzeit auf wichtigen Verkehrsrouten um etwa fünf Stunden verkürzen. Wegen des Gebirges liegt auch die höchste Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnbrücke der Welt in Guizhou, die Beipanjiang Eisenbahnrücke mit einer Höhe von 295 Metern. Im Zuge des ehrgeizigen Ausbaus der Infrastruktur in China plant die Provinz im Jahr 2020 mehr als 250 Brücken von mehr als 100 Meter Höhe zu betreiben.

Die Beipanjiang Brücke ist nun die höchste Brücke der Welt, das höchste Brückengebäude steht aber weiterhin in Europa. Wo ist der Unterschied zwischen den Rekordhaltern? Die Beipanjiang Brücke stützt sich auf das Gebirge um den Fluss ab und erreicht so die Höhe von 565 Metern. Beide Pylone, an denen das Brückenband aufgehängt ist, thronen auf den Felsen am Rande der Schlucht. Das Millau Viaduct in Frankreich stemmt sich dagegen selbst in die Höhe - seine eigene Struktur erreicht 345 Meter Höhe und ist nach wie vor unerreicht.

Weniger erfolgreich ist die längste Brücke der Welt mit Glasboden. Sie wurde in China wegen dringenden Renovierungsarbeiten geschlossen. Nachdem sie ganze 13 Tage geöffnet war.