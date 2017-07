Dieser chinesische Zerstörer will der Welt das Fürchten lehren

Peking baut das Militär mit Riesenschritten auf. Kaum eine Woche vergeht, in der China nicht für Schlagzeilen in den Militärportalen sorgt. Radar, Raketen, Flugzeuge - in allen Bereichen kündigt Peking Neuentwicklungen an. Nun wurde der erste von sechs Zerstörern der neuen Typ-055-Klasse mit einem Festakt zur Wasser gelassen. Der Marine und die modernisierte Luftwaffe sollen den chinesischen Anspruch auf das Südchinesische Meer untermauern und im Zweifel gegen die mächtige US-Navy verteidigen.

Nach dem Stapellauf des ersten in China gebauten Flugzeugträgers sowie dem Bau einer Mega-Factory für U-Boote ist der Stapellauf von Typ 055 der nächste Paukenschlag in diesem Jahr. Von der Größe her übertrifft das chinesische Modell die US-Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, seine Rolle entspricht auch mehr den Kreuzern der Ticonderoga-Klasse - im zweiten Weltkrieg hätte man derartige Schiffe ohnehin schwere Kreuzer genannt.

Fullscreen

Auf die Elektronik kommt es an

Was Modell 055 wirklich leisten kann, weiß im Westen niemand. Die eigentlich entscheidenden Fähigkeiten liegen in der elektronischen Kriegsführung. Die USA und ihre Verbündeten arbeiten mit dem Aegis-Kampfsystem (Aegis Combat System). Das ist ein elektronisches Warn- und Feuerleitsystem. Beobachter nehmen an, dass Pekings Elektronik die bisherigen Systeme überflügeln soll. Ob dieses Ziel aber bei so einem komplexen System für einen vernetzten Datenaustausch verschiedener Waffen auch gelingt, ist fraglich, schließlich betritt China hier Neuland. Admiral Yin Zhuo sagte bereits im Jahr 2015, der Type 055 würde zum "Game Changer" im Seekrieg werden.

Kampf verbundener Waffensysteme

Genau darum ist dieser Zerstörer auch so wichtig. Russland und China präsentieren in den letzten Jahren eine Vielzahl von Waffen, deren beobachtbare Einzeldaten mehr als eindrucksvoll sind. Bisher hoffte man im Westen, dass es den potentiellen Gegnern nicht gelingen würde, ein Zusammenspiel der einzelnen Kräfte so zu organisieren, wie es die USA etwa mit dem Aegis-System können.



Gelingt dem Typ 055 dieses Kunststück, würde sich der vermeintliche Vorsprung des Westens als Illusion herausstellen. Die Zerstörer des Typs können als Kommandoschiff für eine Schlachtgruppe eingesetzt werden und sollen die chinesischen Flugzeugträger schützen. Sechs Stück sind bestellt. Chinesische Medien gehen davon aus, dass weitere vier geordert werden.

Fullscreen

Die Chinesische Mauer im Meer

Schon im Äußeren ähnelt der Typ 055 mehr der hochmodernen USS Zumwalt als den älteren Modellen der US-Navy. Der chinesische Zerstörer verdrängt zwischen 10.000 und 12.000 Tonnen. Insgesamt soll er über 128 Abschussvorrichtungen für Raketen verfügen. Anders als die US-Schiffe ist der Typ 055 für ein begrenztes Einsatzspektrum optimiert und soll nicht alle denkbaren Missionen erfassen können. Seine Rolle wurde als Äquivalent zu Pekings Stealth-Kampflugzeug J-20 beschrieben.

Im Kern ist 055 ein reiner War-Fighter - der gegen Flugzeuge und Schiffe eingesetzt werden wird. Dafür wurde 055 mit einem High-End-Radar-System ausgerüstet, vergleichbar dem, das die USA erstmals auf der USS Gerald R Ford installiert haben. Die Starter auf dem Schiff können mit den bekannten chinesischen Flugabwehrraketen ausgerüstet werden.



Anzunehmen ist, dass der Zerstörer auch die neuen, bis zu Mach 10 schnellen Raketenwaffen tragen wird, sobald sie einsatzfähig sind. Neben dem Abfangen von Flugzeugen dürfte 055 dann auch zur Raketenabwehr am Rande der Atmosphäre befähigt sein. Zusätzlich trägt das Schiff zwei Hubschrauber als Bewaffnung, eine Kanone im Kaliber von 130 Millimetern und 30-Millimeter-Machinenkanonen zur Abwehr auf kurze Distanz.

Erstes Ziel der chinesischen Marine sind nicht weltweite Einsätze, sondern der Aufbau der Chinesischen Mauer auch in der See. Gemeint ist damit eine Verteidigungslinie, die auch Inseln und Festlandstützpunkte beinhaltet, und die von keinem Gegner der Welt inklusive der US-Navy durchbrochen werden soll.



Die übermächtige US-Navy muss sich nicht vor einem oder auch vor sechs Schiffen fürchten. Aber sollte Peking auch bei anderen Projekten Vergleichbares gelingen, kommen schwere Zeiten auf Chinas Nachbarn zu - derartigen Schiffen können sie nichts entgegensetzen.

Billig ist er auch noch

Neben den Befürchtungen zu den Leistungen des Zerstörers, gibt es eine weitere Angst des Westens. Nämlich, dass das reiche China seine Rüstungsvorhaben weit kostenbewusster umsetzen kann als der Westen. Peking soll es gelungen sein, die geschätzten Kosten des Schiffs zu halbieren. 055 soll etwa 775 Millionen Euro gekostet haben. Das entspricht in etwa den Kosten der neuen Fregatte F125 der Bundeswehr - die Kampfkraft der Fregatte ist mit der von Typ 055 allerdings nicht zu vergleichen. Die USS Zumwalt hat weit über 4 Milliarden gekostet.

Mit dem Typ 055 zeigt Peking, dass es nicht länger irgendwelchen westlichen Modellen hinterherhinkt, sondern aus eigener Kraft an der Spitze mitmischt. Zu vermuten ist, dass die nächsten chinesischen Flugzeugträger, die nicht mehr auf den alten UDSSR-Mustern basieren, ähnlich selbstbewusst auftreten werden.