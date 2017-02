Windräder stehen da, wo es Wind gibt. Und das sind nicht selten Anhöhen oder Bergrücken. So auch bei diesem Windpark in China. Doch wie bekommt man die langen Rotorblätter auf den Berg? Ein herkömmlicher Transport über die engen und kurvige Bergstraße ist ausgeschlossen. Die Lösung: Ein spezielles Transportfahrzeug. Die Rotorblätter werden beweglich auf einem Anhänger montiert. Sie können um 360 Grad gedreht und in der Höhe verstellt werden. So geht es auf der engen Straße durch die Bergdörfer. Die Ausrichtung der Blätter wird ständig nachjustiert, damit sie nicht mit den steilen Bergflanken kollidieren. Eine innovative Idee, die gegenüber einem Lufttransport sicherlich viel Geld gespart hat!