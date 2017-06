Ist das das Baumaterial der Zukunft?

Eine Baustelle in Berlin. Wände und Decken werden aus Beton gegossen. Um die Böden tragfähig zu machen, müssen sie mit Stahl verstärkt werden. Dadurch sind sie relativ schwer und teuer. Forscher der Universität Zürich haben nun eine Alternative entwickelt. Diese Bodenelemente sind 70 Prozent leichter als herkömmliche Betonplatten. Möglich ist das, weil die Platten nicht flach, sondern gewölbt und geometrisch geformt sind. Philippe Block von der ETH Zürich. O-TON PHILIPPE BLOCK, PROFESSOR AN DER ETH ZÜRICH: "Es ist einfach Sand, der von einem einfachen Bindemittel zusammengehalten wird. Das Material ist wirklich weich, dieses kleine Stück könnte man einfach mit der Hand abbrechen. Aber wenn es so formt, dass es die Kräfte aufnimmt - was wir durch einen selbst entwickelten Algorithmus entdeckt haben - dann kann man auf diesem weichen Material laufen. Und man hat eine sichere Struktur, das 70 Prozent leichter ist als herkömmliche Decken." Was die Struktur angeht orientierten sich die Forscher an den Gewölben von Kathedralen. Obwohl sie ohne Beton und Stahlarmierung gebaut wurden stehen sie seit Jahrhunderten stabil. O-TON PHILIPPE BLOCK, PROFESSOR AN DER ETH ZÜRICH: "Wir gehen zu den vergessen Bautechniken zurück und zeigen durch unsere Forschung, dass man eine stabile Struktur schaffen kann, die 70 Prozent leichter ist. Deshalb gibt es auch dieses große Interesse daran. Warum soll man schon 70 Prozent schwerer bauen, als nötig?" Die Forscher wollen die Bodenplatten nun in der Praxis testen. Auf dem Dach des Forschungsgebäudes NEST soll ein Leichtbau entstehen. Dann wird sich zeigen, ob das neue Baumaterial hält, was es verspricht.