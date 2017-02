Nehmen Putins neue Cruise Missiles ganz West-Europa ins Visier?

Laut der "New York Times" beschuldigt die Trump-Administration Russland, einen wichtigen Abrüstungsvertrag gebrochen zu haben: Den INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), der die Stationierung von atomwaffenfähigen Mittelstrecken-Raketen in Europa verbietet. Der Streit um diese Raketen – auf der russischen Seite SS-20, auf der US-Seite Pershing II – hat Europa während des sogenannten Nachrüstungsstreits in den 1980er-Jahren in unversöhnliche Gruppen gespalten. Der Vertrag von 1987 beendete diese Auseinandersetzung. Mit ihm wurden landgestützte Raketen und Cruise Missiles mit Reichweiten von 500 bis 5500 Kilometern verboten.

Neuartige Marschflugkörper

Nun soll Russland Cruise Missiles vom Typ Iskander-M stationiert haben. Die USA haben schon länger geargwöhnt, dass die russischen Iskander Raketen (SS-26 Stone) die erlaubte Reichweite von 500 Kilometer übertreffen könnte. Hier hätte es sich aber nur um Abweichungen von einigen hundert Kilometern gehandelt. Bei den Cruise Missiles vom Typ Iskander-M handelt es sich aber – trotz des ähnlichen Namens – um ein gänzlich anderes System. Über die SSC-8 ist wenig bekannt. Sie soll den seegestützten Kalibr Cruise Missiles vergleichbar sein. Die Kalibr besitzt eine Reichweite von über 2500 Kilometern. Das entspricht der Entfernung zwischen Moskau und Paris. Die SSC-8 wird angeblich seit 2007 entwickelt, es soll seitdem mindestens zwei Erprobungsstarts gegeben haben. Nun sollen zwei einsatzbereite Bataillone SSC-8 mit je vier Startbatterien in Dienst gestellt worden sein. Ein Beweis oder eine Überprüfung sei allerdings sehr schwer zu führen, sagte der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber General Philip Breedlove, da die Startbatterien sich kaum von denen der erlaubten Iskander-Raketen unterscheiden. "Diese Missile wird seit Jahren erprobt, das ist also keine Überraschung," sagte Jeffrey Lewis, Direktor am Middlebury Institute of International Studies in Monterey, der "Washington Post".

"Aber man muss sagen, es ist ein großer Unterschied, ob so etwas entwickelt wird oder ob es bei militärischen Einheiten in Dienst gestellt wird." Quellen des Blattes im Pentagon wollte die Stationierung nicht bestätigen. Es sei eher so, dass sie im Land "bewegt" worden seien.

Russland wirft den USA Vertragsverletzung vor

Im Dezember 2016 kam es wegen der angeblichen Vertragsverletzungen Russlands zu einem Treffen in Genf, das allerdings zu keinem Ergebnis führte. Moskau stritt den Bruch des Abkommens rundweg ab und beschuldigte die USA seinerseits, den Vertrag nicht einzuhalten. Russland führt an, dass die in Europa stationierten Systeme des amerikanischen Raketenabwehrschildes technisch in der Lage seien, Atomsprengköpfe zu tragen. Der verwendete MK-41 Launcher sei perfekt geeignet, die Tomahawk Cruise Missiles der USA zu verschießen. Wegen der hohen Reichweite würden diese Systeme den Vertrag über Mittelstreckenraketen verletzen – so die Moskaus Argumentation.

Unbekannte Fähigkeiten der SSC-8



Die Stationierung der SSC-8, wenn sie denn geschehen ist, wäre ein klarer Bruch des INF-Vertrages. Es fragt sich allerdings, wozu Russland diese Provokation begehen sollte. Und es ist unbekannt, was die besonderen Vorteile der neuen Missiles im Vergleich zu den seegestützten Kalibr-Systemen sein könnte. Militärisch interessant wäre diese Waffe nur, wenn sie überragende Abwehr- und Ausweichfähigkeiten gegenüber der Raketenabwehr der Nato hätte. So wie die Iskander-Raketen, sie sind im Endanflug derzeit praktisch nicht abzufangen. Wäre das der Fall, könnte Russland auch ohne Atomsprengköpfe Befehlsstukturen der Nato in ganz Europa effektiv angreifen.

Abstimmung Was sagen Sie zu dem Raketenstreit zwischen USA und Russland? Die Russen brechen den Vertrag, der Westen hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Unklar wer hier konkret Recht hat. Doch der Raketenschild der USA hat diese Rüstungsspirale in Gang gesetzt. Beide Seiten weichen die alten Abrüstungs-Verträge durch "fantasievolle" Interpretationen auf. Abstimmen Teilen Facebook Twitter Google+

Merkwürdigkeiten des Vertrages

Zu den Besonderheiten des Abrüstungsvertrages gehört, dass er ausschließlich Bodensysteme verbietet. Als der Vertrag abgeschlossen wurden, waren nur Raketen, die vom Boden aus abgeschossen wurden, in der Lage, um auf diese Entfernung zielgenau zu treffen. Das hat sich grundlegend geändert, seitdem die Waffen ihren Kurs selbst korrigieren können. Würde Moskau diese Missiles am Ende nicht auf einem Start-Transporter sondern einfach auf alten Containerschiffen montieren, läge keine Vertragsverletzung vor.