Cupertino, 26.08.16: Die Spionage-Software «Pegasus» sorgt bei iPhone-Nutzern für Verunsicherung. Die Software kann sich weitreichenden Zugriff auf das Smartphone verschaffen. So schützen Sie Ihr iPhone vor «Pegasus». Als Erstes sollten Sie ein Softwareupdate machen. Dazu gehen Sie zu Einstellungen - Allgemein und Softwareaktualisierung. Hier haben Sie die Möglichkeit Ihr Gerät auf iOS 9.3.5 zu aktualisieren. Es empfiehlt sich dafür im WLAN zu sein und etwas Zeit einzuplanen. Möchten Sie dann noch auf Nummer Sicher gehen, bietet die IT-Sicherheitsfirma «Lookout» eine App an. Öffnen Sie dafür den App Store und suchen nach «Lookout». Die Firma hat die Spionagesoftware eingehend untersucht. Nach der Installation der Lookout-App müssen sich sich registrieren. Anschließend wird Ihr Gerät überprüft. Sollte das Häkchen bei «Sicherheit» gelb sein, wird Ihnen geraten, sich mit der Sicherheitsfirma in Verbindung zu setzen. Bei einem grünen Häkchen ist alles in Ordnung.