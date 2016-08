Noch ist es nur ein Test gewesen. Aber er macht vermutlich bereits bei einigen Kunden großen Hunger auf mehr. Eine Pizza-Kette hat im neuseeländischen Auckland eine Drohne für die Lieferung von Pizzen getestet. Das Ziel ist es, dass in Neuseeland weltweit der erste Service dieser Art angeboten werden kann. Ähnliche Projekte sind in den USA und in Australien von Firmen wie Amazon oder Google geplant. Das Problem besteht jedoch in den rechtlichen Voraussetzungen. Daran kauen die Firmen noch. Aber gerade in Neuseeland könnte wahrscheinlich in Kürze der fliegende Service möglich sein. Und dann heißt es: "Pizza per drone" und guten Appetit.