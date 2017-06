Suchoi-22 – Assads altes Schlachtross ist immer noch gefährlich

Im Krieg in Syrien setzt die syrische Luftwaffe uralte Flugzeuge ein, so wie die die Suchoi Su-22. So ein Oldtimer ist gestern von einem US-Jet über syrischem Gebiet abgeschossen worden. Die Su-22 ist eine Entwicklung der UDSSR und wurde 1976 in Dienst gestellt. Er basiert auf der noch älteren Su-17. Bei der Su-22 handelt es sich um einen klassischen Jagdbomber. Ein Flugzeug, welches dafür gebaut wurde, mit hoher Geschwindigkeit Bodenziele anzugreifen. Wegen der Form und der schnellen Flugeigenschaften unterscheidet sich die Su-22 merklich von reinen Schlachtfliegern bzw. Erdkampfflugzeugen wie der Fairchild-Republic A-10 - dem "Warzenschwein" der US-Luftwaffe.





Klassisches Jagdbomber-Konzept

Die Su-22 erreicht in einigen Varianten Mach 2 Geschwindigkeit und kann bis zu 18.000 Meter Höhe erreichen. Je nach Variante kann die Dienstgipfelhöhe aber auch niedriger sein. Mit niedrigerer Höhe und geringerer Geschwindigkeit steigt allerdings die Waffenzuladung. Die SU-22 kann je nach Modell zwischen vier und neun Tonnen Waffen transportieren. Zum Vergleich: Die Fliegende Festung, die B-17G, konnte im Zweiten Weltkrieg auf Langstreckenmissionen zwei Tonnen transportieren. Assads Luftwaffe hat etwa 50 Jets besessen, etwa 30 sollen jetzt im Einsatz sein.





Jets wurden reaktiviert

Der Großteil dieser Flugzeuge wurde schon vor dem Krieg in den Ruhestand abgeschoben, dann aber reaktiviert. Die Su-22 soll mit Hilfe des Irans modernisiert worden sein. Ausrüstung mit Waffen und Ersatzteilen sollen aus Weißrussland stammen. Auch wenn der Jet alt ist, bringt er doch tödliche Waffen ins Ziel. Das alte Schlachtross hat gewaltige Zähne und ist nicht auf improvisierte Sprengsätze angewiesen. Zum Arsenal gehören 500 Kilogramm schwere Freifallbomben (OFZAB-500), ebenso thermobarische Bomben vom Typ ODAB-500ShL und ungelenkte Raketen mit dem Kaliber 240 Millimeter. Mit russischen Systemen zur verbesserten Zielführung ungelenkter Bomben wie der SVP-24 dürften die Jets allerdings nicht ausgestattet sein.

Bei gutem Wetter absolviert jede Su mindestens eine Mission am Tag. Im November kamen die Su-22 auf bis zu 34 Einsätze am Tag. Das beweist, dass die Flugzeuge trotz ihres Alters eine hohe Einsatzbereitschaft erreichen.

Tödliche Waffe im Bürgerkrieg

In Kriegen wie in Syrien wird der Oldtimer der Lüfte weiter eingesetzt. Mit seiner Marschflughöhe ist er für Eisenflak und tragbare Luftabwehrraketen unerreichbar. Über weitreichende Luftabwehrsysteme verfügen die Rebellen nicht. Nur im Bereich des unmittelbaren Angriffs ist der Jet verwundbar, in diesem kurzen Moment kann er sich durch Täuschkörper schützen, die tragbare Flugabwehr-Raketen (Manpad) ablenken. Durch die hohe Angriffsgeschwindigkeit hält sich die Su-22 ohnehin nur kurz im Wirkungsbereich solcher Abwehrraketen auf.

Wehrlos und blind im Luftkampf

Ein Nachteil des Konzepts war allerdings schon immer, dass der Jagdbomber gegenüber gegnerischen Jägern praktisch wehrlos ist. Für den Luftkampf müssten nicht nur spezielle Raketen mitgeführt werden, die Su-22 verfügt über kein Radar für Luftkämpfe, sondern über ein anderes System, um Ziele am Boden zu identifizieren und anzugreifen. Ohne den Schutz durch Begleitjäger ist die Su-22 ein einfaches Ziel. Hinzu kommt, dass sie heute technisch hoffnungslos veraltet ist. Für die F/A-18 der USA war der syrische Jet kein Gegner.

Wie kann Russland reagieren?

Fragt sich nur, ob das so bleibt. Es ist nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass die USA syrische Regierungstruppen direkt angreifen, um Rebellen, die den USA nahestehen, beziehungsweise deren Zonen, zu schützen. Mit seiner bescheidenen und veralteten Luftwaffe hat Assad den USA kaum etwas entgegenzusetzen. Einen Luftkampf kann er weder wagen noch gewinnen.

Denkbar wäre es allerdings, dass russische Jäger in Zukunft Begleitschutz fliegen. Oder gar russischen Jets die Rebellen in kritischen Zonen attackieren. Dann bliebe abzuwarten, ob die Trump-Regierung den militärischen Einsatz weiter erhöht und das russische Militär direkt angreift.

Die wahrscheinlichere Variante ist, dass Russland mehr und bessere Luftabwehrsysteme an die syrischen Truppen ausliefert. Das muss nicht die gewaltige S-400 sein Das können Manpads mit vergleichsweise großer Reichweite sein. Die russische 9K333 Verba wird von Experten für das derzeit weltweit gefährlichste schultergestützte Raketensystem gehalten.

Hinzu könnten moderne Kurzstrecken-Abwehrsysteme wie die Panzir-S1 kommen. Sollten derartige Waffen in größerer Zahl in Syrien auftauchen, müssten sie nicht einmal abgefeuert werden. Ihre Präsenz allein würde die Lufteinsätze der US-Koalition sehr kompliziert machen.

Weltweit wird mit Oldtimern gekämpft

Der Einsatz uralter Flugzeuge in den verworrenen Kriegen der Gegenwart ist keine Besonderheit Syriens. In den Kämpfen auf den Philippinen hat das Militär die IS-Rebellen in

Marawi mit leichten Bodenangriffsflugzeugen vom Typ OV-10 Bronco attackiert - dieses Flugzeug wurde in den 60er Jahren im Vietnamkrieg von den USA eingesetzt.

Die alten Kisten lassen sich meist einfach an frontnahen Flugplätzen warten. Die richtigen Verbündeten vorausgesetzt, lassen sich Ersatzteile und alte Jets meist einfach und billig aus eingemotteten Beständen beziehen. Außerdem gibt es keinen Mangel an Piloten. Weltweit werden ehemalige Piloten als Söldner angeheuert. In Syrien ist es eher typisch, dass auf Veteranen zurückgegriffen wird, die Erfahrungen mit den Maschinen haben. Viele Piloten haben graue Haare und sind genau so alt wie ihre Maschinen.