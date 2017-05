Ersetzt ein Computer bald Fußballreporter?

Hier in Berlin-Friedrichshain wird an der Technologie der Zukunft gearbeitet: Textautomatisierung. Was sich hinter dem sperrigen Begriff verbirgt erklärt Unternehmensgründer Alexander Siebert: "Man muss sich das so vorstellen, wir haben Entwickler, und wir haben eine eigene kleine Redaktion, die die Maschine quasi trainiert, bestimmte Berichte wie Sportberichte oder Börsenberichte zu schreiben." Mit seiner Firma Retresco entwickelt Siebert Software, die eigenständig Texte verfassen kann. Die Technologie kann aber auch in Chatbots verwendet werden, und da ist der Anwendungsbereich groß, von der Flugbuchung bis zum Einsatz im Kundendienst. Sieberts Team füttert die Software mit immer mehr Daten, Formulierungen und Begriffen. Die automatische Erstellung von Texten, erklärt Siebert, setze Datensätze voraus, die sich auf ein begrenztes Themenfeld beziehen. Hierfür eigne sich die Fußballberichterstattung sehr gut, da die Software auf ein umfangreiche und strukturierte Menge an Daten zugreifen könne, erklärt Computerlinguist Sebastian Golly: "Und dann müssen wir dem Computer erklären, wie kann man diese Daten jetzt sinnvoll analysieren und daraus interessante Aussagen ableiten. Das ist der eine Punkt, also Datenanalyse, Datenaggregation. Und der zweite Punkt ist, wie kann man diese Aussagen sprachlich perfekt, interessant ausdrücken, so ausdrücken, wie sie auch Mensch ausdrücken würde." So viel Maschine und so wenig Mensch, das führt auch zu Bedenken und Kritik, die Retresco-Geschäftsführer Johannes Sommer nicht teilt: "So wissen wir aus Nutzerstudien, dass es überhaupt keinen Effekt gibt, dass Leser sich beschweren, wenn Sie automatisch generierte Texte lesen. Sie können es, wenn sie es nicht wissen, nicht mal unterscheiden. Automatisch generierten Text wird eine sehr hohe Glaubwürdigkeit zugeschrieben und so weiter. Also diesen Part kann man eigentlich ausräumen. Das Zweite ist, dass ich glaube, wenn man sich auch wiederum viel damit auseinandersetzt, man gut dazu kommt, warum braucht es den Menschen auch bei, oder neben automatischen Texten immer noch, um guten Journalismus beispielsweise zu produzieren." Der Output der Software ist groß: Mit so einem Programm sei es kein Problem, für jedes Spiel in 6.000 deutschen Ligen, von der Oberliga bis zur Bundesliga, sofort bei Abpfiff einen Text zu erzeugen. Für Fußball-Fans eine "Schöne Neue Welt".