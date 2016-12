Die Welt blickt nach Aleppo, aber auch an anderen Orten in Syrien finden schwere Kämpfe statt. In der Wüstenstadt Palmyra mussten die Truppen Assads eine Niederlage hinnehmen. (Wir berichteten: Der Fall von Palmyra - Putins erste große Niederlage in Syrien) Von der Weltöffentlichkeit kaum bemerkt, wird nördlich von Aleppo um die Stadt Al-Bab gekämpft. Noch wird die Stadt von der Terrorgruppe IS gehalten, türkische Truppen und verbündete Milizen versuchen jedoch, die Stadt von drei Seiten einzunehmen.

Die türkischen Truppen der Operation "Euphrat Shield" treffen auf zähen Widerstand der Islamisten. Etwa 50 deutsche Panzer vom Typ Leopard 2A4 sollen helfen, diesen Widerstand zu brechen. Zur Einordnung: Die Bundeswehr besitzt insgesamt keine 300 Kampfpanzer.

Al-Bab ist der Ort, an dem die türkische Armee am tiefsten nach Syrien vorgestoßen ist. Die Stadt ist ein idealer Ausgangspunkt für weitere Offensiven ins syrische Kerngebiet. Um der Türkei dieses Sprungbrett ins Landesinnere zu verwehren, nehmen auch kurdische Kämpfer und Truppen Assads am Rennen nach Al-Bab teil.

Fullscreen

Die erste Schlacht des Leopard 2

Hier rollt der hochgelobte deutsche Panzer zum ersten Mal in eine Schlacht. In Afghanistan haben kanadische Truppen den deutschen Panzer bereits genutzt, dort geriet er aber nur in kleinere Gefechte. Bis zum Erscheinen des russischen T-14 Armata wurde der Leopard 2 in deutschen Medien gern als bester Panzer der Welt geführt. Umso erschreckender ist seine Performance auf dem Schlachtfeld. Der IS behauptet, in nur zwei Tagen drei Leopard-Panzer abgeschossen zu haben. Eine offizielle türkische Bestätigung gibt es nicht, aber die Kämpfer der Terrororganisation dokumentieren ihre Abschüsse mit Fotos und Videos. Darauf zeigt sich, dass der 62 Tonnen schwere Kampfpanzer eine leichte Beute für Panzerabwehrraketen ist. Der erste Abschuss soll durch eine amerikanische TOW-2 erfolgt sein, die beiden anderen durch Fagot- oder Kornet-Raketen russischer Bauart.

Die Aufnahmen deuten darauf hin, dass die Anti-Panzer-Crews besser ausgebildet sind als die türkischen Panzerbesatzungen. Der Leopard 2 wurde für das klassische Panzergefecht des kalten Krieges entwickelt. Daher erhielt er eine besonders starke Frontpanzerung. Um das Gewicht des Kolosses einigermaßen unter Kontrolle zu halten, wurde an anderen Stellen gespart. Schwachstelle des Leopard 2 sind die steilen Seiten des Turms. Und genau dort wurden die Panzer unter Feuer genommen.

Angriff aus günstiger Schussposition

Dafür müssen die Panzer-Kommandanten zu weit vorgestoßen sein. Die Kämpfer des IS hingegen müssen kaltblütig in ihrer Stellung ausgehalten haben, als der Gegner drohte, sie abzuschneiden. Alle drei Panzer haben Wirkungstreffer erhalten, in zwei Fällen explodierten die Leopard-Panzer – bei ihnen gibt es keine Überlebenschance für die Besatzung.

Wie schon bei Abschüssen des amerikanischen Abrams-Panzers (Wir berichteten: Tödlicher Raketentreffer – so verwundbar sind die schweren Panzer) zeigt sich nun auch beim Leopard 2, das einst moderne, aber heute veraltete Panzer Abwehrraketen nichts entgegenzusetzen haben. Der Leopard 2A4 wurde von 1985 bis 1992 gebaut. Ohne entsprechendes Upgrade muss er ohne Elektronik zum Stören von Feindraketen und ohne reaktive Panzerung auskommen. Eine reaktive Panzerung soll einen Treffer im letzten Moment mit einer Explosion absprengen. Auch ist die Art der Panzerung des Leopard 2A4 insgesamt veraltet.

Sollten die Leopard 2A4 tatsächlich durch Raketen vom Typ 9K111 Fagot abgeschossen worden sein, wurden sie Opfer einer noch älteren Waffe. Die von einem Draht gesteuerte Rakete wird seit 1970 verwendet und entspricht in etwa der Milan der Bundeswehr.