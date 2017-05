Virtual Reality-Brille gegen Schwindel und Gleichgewichtsstörungen

Wissenschaftler der Universität von New York haben ein System entwickelt, das Menschen mit Gleichgewichtsstörungen helfen soll. Über eine 3D-Brille mit Kopfhörern werden die Patienten in eine virtuelle Umgebung versetzt. Eine digitale Fußmatte zeichnet Gewichtsverlagerungen auf, auch die Bewegung des Kopfes wird überwacht. So wollen die Forscher zunächst die Ursache der Gleichgewichtsstörung herausfinden, erklärt Dr. Anat Lubetzky von der NYU. ASSISTANT PROFESSOR IN THE PHYSICAL THERAPY DEPARTMENT AT NEW YORK UNIVERSITY, DR. ANAT LUBETZKY "Es gibt keine Behandlung, die für alle Balance-Probleme gleichermaßen passt. Es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen stürzen. Ich habe sensorische Probleme erforscht, die zu Gleichgewichtsstörungen führen. Wenn man herausfindet, was der Grund für ein Problem mit der Balance ist, sind die Chancen für eine erfolgreiche Behandlung höher." Zunächst war der Versuchsaufbau allein für Forschungszwecke gedacht. Aber Wissenschaftler und Patienten bemerkten nach jeder Sitzung in der Virtuellen Realität plötzlich auch eine Verbesserung in der realen Welt. Mary-Lynn Musco hat nach einem lebensbedrohlichen Verkehrsunfall vor mehr als zehn Jahren mit Gleichgewichtsstörungen zu kämpfen. PHYSICAL THERAPY PATIENT, MARY-LYNN MUSCO "Wenn ich die Wirkung zusammenfassen müsste, würde ich sagen: Selbstvertrauen. Ich bewege mich nicht mehr so ängstlich. Für mich war es anfangs etwas ungewohnt, weil ich so eine Brille noch nie auf hatte. Man wird virtuell mit Bällen und dergleichen beworfen, das passiert einem auf der 8th Avenue natürlich nicht, hoffentlich. Dort sind es Menschen, die sich auf dich zu bewegen, Autos, Fahrräder oder Lkw." Nicht bei jedem Patienten sind die Erfolge vergleichbar, das System befindet sich noch in der Erprobung. Das Potenzial könnte erheblich sein. Sturzbedingte Verletzungen kosten das amerikanische Gesundheitssystem laut einer Erhebung über 31 Milliarden Dollar pro Jahr.