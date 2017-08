Vom Syrienkrieg direkt ins Verkaufsregal - Putins großer Waffenbasar

Zum dritten Mal findet aktuell bei Moskau die "Army 2017" statt - eine von mehreren Militärmessen in Russland. Für Zuschauer wird ein großes Spektakel aufgeführt, doch eigentlich handelt es sich um eine Verkaufsmesse bei der das ganze Arsenal Russlands von Neuentwicklungen bis zu erprobten Veteranen zu sehen ist.

Es geht um Geld und Einfluss

Rüstungsexporten kommen eine Schlüsselrolle in Russlands wirtschaftlicher Planung zu. Nach einer langen Phase der Stagnation will Moskau seit dem Handelskrieg mit dem Westen und dem Preisverfall bei Gas und Öl seine Waffenexporte massiv steigern. Das bringt zunächst dringend benötigte Devisen, dazu spielt auch die Kostensenkung für den eigenen Bedarf eine Rolle, wenn die Stückzahlen in der Produktion gesteigert werden können. Nur so wird sich das ehrgeizige Modernisierungsprogramm der Streitkräfte realisieren lassen, denn schon zum zweiten Mal in Folge führt die Haushaltslage zu Kürzungen im russischen Militärbudget. Außerdem ist der Export von zentralen Rüstungsgütern häufig mit politischem Einfluss verbunden. Das zeigt sich derzeit am Interesse der Türkei an Russlands Luftabwehrsystem S-400.

Für westliche Augen sind Glanz und Gloria der Rüstungsmessen in Russland irritierend. Für das Publikum werden aufwändige Military-Shows aufgeführt, dazu gibt es Feuerwerk mit Popmusik und rund um die tödlichsten Kolosse tänzeln Hostessen in sexy Uniformen. Im Westen sorgte der Park für Aufsehen, als ein Nachbau des Berliner Reichstags errichtet wurde, der erstürmt werden kann.

Im Schatten der Armata-Familie

Größter Augenfänger auf dem Gelände sind die schweren Kettenfahrzeuge, die auf der universellen Armata-Plattform aufbauen. Am eindrucksvollsten wirkt der Kampfpanzer T-14 Armata - schon sein erstes Auftreten vor einigen Jahren hat den Westen in helle Aufregung versetzt. Nach Prototypen und Erprobungsmodellen soll nun die Serienfertigung angelaufen sein. Angenommen wird, dass die ersten Panzer 2020 bei der Taman-Division der 1. Garde Panzer Armee eintreffen werden. Neben dem Kampfpanzer sind auch Mannschaftstransporter, Schützenpanzer und mobile Artillerie auf der Armata-Plattform zu sehen.

Familie leichter Panzerfahrzeuge

Auf der Messe wird die ganze Bandbreite der Militärtechnik vorgeführt - von neuen Gewehren bis hin zu militarisierten Strandbuggys. Unter anderem kann man die Schussübungen von T-90 Panzern beobachten und den neuen Rad-Schützenpanzer Boomerang in Aktion sehen. Dazu kommen russische Sonderentwicklungen wie der BMPT-72 Terminator 2 - ein Kampfpanzer mit enormer Feuerkraft, der für den Einsatz im urbanen Gelände vorgesehen ist. Dieses Modell zieht konsequenter als die Panzer andere Staaten die Lehre aus den jüngsten Kriegen, nämlich, dass die meisten Konflikte keine Bewegungsgefechte großer Panzermassen mehr kennen. Stattdessen müssen die Kampfpanzer von heute häufig die Infanterie in unübersichtlichem Gelände schützen.

Ein zentrales Modell ist der der neu entwickelte Schützenpanzer Kurganets-25 - er ist deutlich leichter als der T-15 Schützenpanzer der Armata-Plattform. Rund um den Kurganets-25 soll eine Familie leichter Panzerfahrzeuge entstehen. Neben dem T-14 Armata sind der Radpanzer Boomerang und der Schützenpanzer Kurganets-25 die wichtigsten neuen Modelle der Messe.

Erfahrungen des Syrienkrieges

Das Verkaufsgütesiegel der "Army 2017" lautet: "In Syrien erprobt." Auf dem Trainingsgelände hat dann auch eine Kampfgruppe ihre Taktiken aus dem Syrienkrieg vorgeführt. "Praktisch alle neuen Modelle wurden in Syrien getestet, um zu sehen, wie sich die Waffen und Militärtechnik in der Realität verhalten", sagte Juri Borissow vom russischen Verteidigungsministerium

Daher sind auch die Arbeitspferde der russischen Armee, der T-72 und der T-90, in den neusten Versionen zu sehen. Auch hier kann man die Lehren aus dem Syrien-Krieg erkennen. Der vergleichsweise alte T-72 B3 schützt nun seine verwundbaren Stellen mit Metallgestellen, auf die Schutzpackungen gegen Anti-Tank-Raketen montiert werden können. Insgesamt sollen Rüstungsgüter im Wert von 2,4 Milliarden Euro verkauft worden sein.