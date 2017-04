Dieses Wasser schmeckt nach Limo - der Geschmack kann mit Freunden online geteilt werden

Wissenschaftler aus Singapur haben einen Weg gefunden, Wasser wie Limonade schmecken zu lassen. Das Geheimnis liegt in dem Becher. Der Rand ist mit Elektroden ausgestattet, der Strom stimuliert die Geschmacksknospen der Zunge und lässt das Wasser nach Limo schmecken. Ein Eindruck der von den farbigen LEDs unterstützt werden soll. Der Geschmack soll sich über das Internet auch an Freunde übertragen lassen, sagt Nimesha Ranasinghe. O-TON NIMESHA RANASINGHE, KEIO-NUS CUTE CENTER: "Wir sind ja manchmal in der Situation, dass wir etwas in einer Bar trinken und an einen Freund oder die Ehefrau denken oder den Vater. Und dann hat man den Gedanken: Wenn ich dieses Getränk jetzt meinen Lieben schicken könnte, das wäre toll, die würden es auch lecker finden." Die Erfindung könne auch Menschen helfen, die sich gerne gesünder ernähren würden, ohne auf den Geschmack von Limonade zu verzichten. Perfekt ist das Gerät noch nicht, weil die Simulation des Geruchssinnes fehlt, der auch für den Geschmack wichtig ist. Die Wissenschaftler wollen das Gerät deshalb weiterentwickeln. Im festen Glauben daran, dass "Social Taste Sharing" irgendwann mal zum Trend wird.