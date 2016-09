An diesem Freitag kommt das iPhone 7 nach Deutschland. Das Smartphone protzt mit einem schnelleren Prozessor und einer besseren Kamera. Doch wie schlägt sich das brandneue Apple-Smartphone gegen Samsungs Galaxy S7?



Der stern hat beide Smartphones gegeneinander antreten lassen. Alle Bilder in der Fotostrecke wurden am selben Ort zum selben Zeitpunkt fotografiert. Verwendet wurde in beiden Fällen die vorinstallierte Kamera-App, die Bilder im 4:3-Format knipste. Sämtliche Modi wie etwa HDR waren auf Automatik gestellt. Sicherlich wären mit händischen Anpassungen bessere Bilder gelungen. Doch wir wollten den Test möglichst alltagsnah gestalten, und die meisten Nutzer greifen auf die Automatik zurück.