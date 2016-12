Sieht so der Wachmann der Zukunft aus? Wenn es nach der israelischen Firma Percepto geht, dann lautet die Antwort: "Ja". Denn sie stehen hinter diesem Überwachungssystem, das nach Angaben der Entwickler rund um die Uhr mit Hilfe von Drohnen, Sensoren und Computertechnik sensible Bereiche überwachen kann. Ariel Avitan, Marketing-Chef von Percepto: "Unsere Anwendungen ist auf drei Ebenen von Vorteil: die erste ist die Sicherheit - die Fähigkeit der Drohne, autonom und durch den Computer gesteuert Menschen oder Autos in Echtzeit zu erkennen. Die Drohne kann einen Menschen oder ein Auto identifizieren und Alarm schlagen, wenn etwas merkwürdig ist oder wenn da ein verdächtiges Objekt an einem Zaun ist. Und dann auch verfolgen, wenn nötig." In einem Werbevideo der Firma kann man die Technologie im Einsatz sehen. Die Drohne startet automatisch und fliegt zu dem betroffen Bereich, wo der Alarm ausgelöst wurde. Einmal vor Ort, können die Bilder der Drohne die Situation analysieren und gegebenenfalls die Eindringlinge so lange verfolgen, bis Sicherheitskräfte dazu kommen. Ofir Bar Levav, Sicherheitsexperte vom Partner Tyco Innovation: "Die Drohnen ermöglichen es uns, unseren Kunden etwas Einzigartiges anzubieten. Denn wir haben nicht nur eine feste Kamera, die ein bestimmtes Bild beobachtet, sondern wir ersetzt so tatsächlich auch Wachleute und Patrouillen." Noch ist dieses Konzept Zukunftsmusik, weil die Gesetzgebung noch Themen wie Privatsphäre und den Einsatz von kommerziellen Drohnen klären muss. Aber die Entwickler sehen besonders im Bereich der Überwachung die Kontrollen aus der Luft klar im Vorteil.