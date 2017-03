Neue WikiLeaks-Enthüllung: CIA hackt Smartphones und Rechner

WikiLeaks hat nach eigenen Angaben streng geheime Unterlagen und Anleitungen der CIA für Hackerangriffe veröffentlicht. Die seit Dienstag online verfügbaren Dokumente stellten den ersten Teil einer Serie von Enthüllungen dar, die "die gesamten Hacker-Fähigkeiten" des US-Geheimdienstes umfassten, erklärte Internet-Portal. Den Unterlagen zufolge hat der US-Geheimdienst Computer mit allen gängigen Betriebssystemen im Visier, aber auch iPhones und Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android. US-Geheimdienstler sollen zusammen mit ausländischen Kollegen die Verschlüsselung von weit verbreiteten Messaging-Diensten wie z.B. WhatsApp ausgehebelt haben. Ein mit Großbritannien betriebenes Programm mit dem Namen "Weeping Angel" dient demnach dazu, ans Internet angeschlossene Samsung-Fernseher in Abhörgeräte umzufunktionieren. Der Obmann der Grünen im NSA-Ausschuss Konstantin von Notz: "Nein, ganz neu ist es nicht, und letztlich sind wir seit Snowden bösgläubig, auch was die Aktivitäten der CIA in Deutschland betrifft. Aber das macht das Problem eben nicht kleiner, sondern wir haben einfach in der IT-Infrastruktur ein massives Sicherheitsproblem. Es gibt diese Hintertüren und die können eben von Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden benutzt werden, was auch nicht schön ist, gegen normale Bürgerinnen und Bürger und wirtschaftliche Unternehmen und so weiter. Aber dieselben Hintertüren können eben auch von der organisierten Kriminalität genutzt werden, und das zeigt, es gibt da einfach ein Sicherheitsproblem. Und die große Koalition hat in den letzten Jahren praktisch nichts getan in dem Bereich." WikiLeaks zufolge wird auch enthüllt, dass die CIA das US-Generalkonsulat in Frankfurt als Hackerbasis für Europa, den Nahen Osten und Afrika nutzt.