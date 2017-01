Warentest - Saugroboter sind fleißig, aber mit Muskelkraft wird es sauberer

Die Stiftung Warentest hat sich Saugroboter angesehen – zum zweiten Mal. Sechs Geräte haben am Test teilgenommen. Ein Teil des Berichts besteht aus einem persönlichen Erlebnis-Test einer Redakteurin, der eigentliche Test fand streng wissenschaftlich in einem genormten Testraum statt. Prüferin Cecilia Meusel war in ihrer Wohnung durchaus angetan von den Helferlein. Zu Beginn gab es die üblichen Startschwierigkeiten, etwa als ein Roboter sich in einem filigranen Kopfhörer-Kabel verfing. Die Testerin, die ihre Wohnung als sauber einschätzte, war schockiert, wie viel Dreck ein Gerät wie der Roomba 980 in ihrer Wohnung entdeckte.

Kunststück: Die kleinen Geräte arbeiten auch schwer zugängliche Zonen etwa unter Betten und Sofas ab. Weniger erfreut war die Testerin vom permanenten Arbeitsgeräusch – das ist allerdings wohl ein Problem von Testern, die beobachten wollen, wie der Sauger vorgeht. Im Alltag läuft der Robbi nur, wenn niemand im Raum ist.

Saugleistung überzeugte Prüfer nicht

Der positive persönliche Eindruck wurde im Testlabor relativiert. Dort musste man feststellen, dass die Geräte einen Teil der Flächen auslassen oder vernachlässigen. Gegen die Roboter spricht ohnehin der gesalzene Preis. Der Testsieger Vorwerk Kobold VR200 kostet laut Warentest 725 Euro, der iRobot Roomba 980 sogar fast 1000 Euro – einen guten Bodenstaubsauger gäbe es dagegen schon ab 160 Euro.

Und mit dem kommen die kleinen Helfer nicht mit: Während der billige manuelle Staubsauger auf Hartboden 95 Prozent Schmutz entfernt, kommt das Gerät von Vorwerk auf 92 Prozent, der Roomba 980 nur auf 77 Prozent. Bei Teppichböden schaffte der manuelle Sauger 78 Prozent, der Vorwerk erreicht 47 Prozent und Roomba 980 immerhin 77. Beim Vorwerk VR200 reicht das für die Note "Gut", der Roomba 980 schafft als Zweitplatzierter nur ein "Befriedigend". Auch Testerin Meusel hat das Programm nicht wirklich überzeugt, nach Ende des Tests gehen die Geräte zurück und es sollen auch keine Roboter angeschafft werden

Es geht auch anders



Auch wir haben schon mehrfach Saugroboter getestet und kamen zu ganz anderen Erkenntnissen als die Warentester. Der Favorit von Vorwerk kommt mit dem Normraum von Warentest offenbar perfekt zurecht, sonst wäre er nicht Testsieger. Bei uns stieß das Gerät allerdings auf dunkle Böden und anthrazitfarbene Möbel – beides setzte ihn schachmatt. Ein ähnlicher Effekt stellte sich beim großen Roomba 980 ein. Obwohl er sonst vorzüglich saugte, kapitulierte er vor sehr dunklen Böden – seine Sensoren identifizierten diese Flächen als Abgrund, den es zu meiden galt. Andere Modelle können nicht navigieren, wenn ihre Sensoren auf große spiegelnde Flächen stoßen. Kurzum: In jeder Wohnung können Probleme lauern, an die man vor dem Kauf nicht gedacht hat. Unser Rat lautet daher: Nur dort ein Gerät kaufen, wo man es problemlos umtauschen kann.



Der Roboter lässt sich Zeit

Auch der Vergleich der Saugleistung von manuellem Gerät und Saugroboter entspringt einem Prüfer-Universum. Niemand bezweifelt, dass ein guter Sauger eventuell mit einer zusätzlichen Rotationsbürste ausgerüstet in einer Stunde Hausarbeit mehr Schmutz einfängt als ein kleiner Akku-Sauger. In der Praxis macht der Roboter dieses Manko durch nackten Fleiß weg. Bei uns zu Hause arbeitet ein Gerät von Neato, es läuft jeden Tag etwa 90 Minuten – manchmal auch mehr. Zehn Stunden Saugbetrieb in der Woche gleichen die geringere Leistung mehr als aus.

