Wie sitzt diese Frau im Auto?

Über dieses Foto wird gerade im Internet wild diskutiert. Eine junge, hübsche Frau sitzt in einem Ferrari – Vermutlich eine Hostess auf einer Automesse. Und auf den ersten Blick könnte man meinen, die junge Frau sitzt breitbeinig auf dem Fahrersitz. Doch wenn man genauer hinsieht, erkennt man: Es ist nur ein unglücklicher Zufall: Denn das Leder des Sitzes hat dieselbe Farbe wie ihre Haut. Eigentlich sitzt die Dame ganz brav mit geschlossenen Beinen da. Das Foto ist zwar schon älter, macht aber gerade die Runde im Internet. Bei so einer täuschend echten Illusion aber auch kein Wunder.