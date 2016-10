Noch sind sie nicht im Wahlkampfmodus. Zumindest nicht richtig. Doch wenn die große Koalition am Donnerstag mal wieder in größerer Spitzenrunde tagt, stellt sich auch die Frage: Was geht noch gemeinsam zwischen Schwarz und Rot, bevor im Bundestagswahljahr 2017 Kompromisse in der Sache immer schwieriger werden?

Kanzlerin Angela Merkel ( CDU), SPD-Chef Sigmar Gabriel, CSU-Chef Horst Seehofer und die Fraktionsvorsitzenden haben eine ganze Palette strittiger Themen vor sich - vom Dauerbrenner Rente über unerledigte Projekte des Koalitionsvertrags bis zu neuen Vorschlägen zur Inneren Sicherheit.

Vorgearbeitet haben die «Chefs» schon, etwa bei einem Dreiertreffen Mitte September. Nun geht es für das Regierungsbündnis natürlich auch um ein Signal der Handlungsfähigkeit - gerade in unsicheren Zeiten. Im Syrien-Krieg sind Hoffnungen auf Frieden wieder geschwunden. Die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin waren für CDU und SPD schwere Dämpfer, die AfD erstarkte weiter. Der Streit über den Flüchtlingskurs, der die Union seit Monaten lähmt, soll nun aber kein Thema sein. Wenn es um ihre Wiederannäherung geht, benötigen CDU und CSU dabei nicht unbedingt externe Therapiehelfer. Auch so gibt es Klärungsbedarf in vielen Fragen - Einigungschancen vorerst offen.

RENTE I: Sozialministerin Andrea Nahles ( SPD) will die Ostrenten bis 2020 vollständig aufs Westniveau heben. Das soll allein in den ersten vier Jahren rund elf Milliarden Euro kosten - aus der Rentenkasse finanzieren will Nahles das aber auf keinen Fall. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wehrt sich gegen eine Steuerfinanzierung. Am Spitzentreffen kann er wegen einer Dienstreise nicht teilnehmen.

RENTE II: Gegen Altersarmut hat die Koalition noch etwas vor: die Lebensleistungsrente. Dazu sollen kleine Renten aufgewertet werden. Problem ist aber, dass viele Bezieher kleiner Renten nicht arm sind, sondern in wohlhabenden Haushalten leben - und nicht extra gefördert werden müssen. Kostenpunkt: Die damalige Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) war schon 2012 von 3,2 Milliarden Euro ausgegangen, die man braucht, wenn das Ganze erstmal richtig angelaufen ist.

LOHNGLEICHHEIT: Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) beißt mit ihren Gesetzesplänen gegen die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern bei der Union bisher auf Granit. Im Kern ist man sich nicht einmal uneins: Firmen sollen verpflichtet werden, Verfahren zur Herstellung der Entgeltgleichheit einzuführen und darüber zu berichten. Und es soll einen Auskunftsanspruch geben - so dass Mitarbeiter erfahren, was Kollegen, die das Gleiche machen, im Schnitt verdienen. Strittig: die Größe der Unternehmen, ab der das gelten soll.

INNERE SICHERHEIT: Nach den jüngsten Terroranschlägen in Bayern hat Innenminister Thomas de Maizière (CDU) ein «Sicherheitspaket» vorgelegt. Erklärtes Ziel: Umsetzung vor der Bundestagswahl 2017. Dabei geht es um mehr Personal für die Sicherheitsbehörden, mehr Videoüberwachung, mehr Härte gegen Gefährder und manche Flüchtlinge, die zum Beispiel falsche Angaben zu ihrer Identität machen. Merkel und Gabriel haben bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert.

VERSCHIEDENES: Daneben könnten weitere Themen zur Sprache kommen. Die SPD wirbt für eine nationale Allianz zur Schulsanierung. Aufgerufene Summe: neun Milliarden Euro. Dazu müsste das Kooperationsverbot von Bund und Ländern gelockert werden, woran viele Unionspolitiker aber nicht rütteln wollen. Und kommen noch Verbesserungen für Mieter, die Justizminister Heiko Maas (SPD) im Frühjahr vorgeschlagen hat? Offene Fragen gibt es noch bei konkreten Zielwerten für den Klimaschutzplan 2050. Und offen ist nach wie vor auch eine Top-Personalie: Wer könnte auf den scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck folgen?