Gabriel sieht Verhältnis zur Türkei ausgesprochen angespannt

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat das aktuelle Verhältnis zur Türkei als ausgesprochen angespannt bezeichnet.

Die Anstrengungen müssten nun darauf gerichtet werden, die Beziehungen wieder zu normalisieren, sagte der SPD-Politikeram Rande eines EU-Treffens in Brüssel.

Zur Frage einer EU-weiten Reaktion auf Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Europa sagte Gabriel: «Ich glaube, dass jedes Land dazu eine eigene Auffassung hat. Wir haben in Deutschland auch sicherlich dazu eine klare Rechtslage. Und ich glaube, dass es vor allem darauf ankommt, dass jeder seine Möglichkeiten nutzt, dafür zu sorgen, dass wir wieder in halbwegs normale Gesprächsbeziehungen kommen.»

Zu den provokanten Nazi-Vergleichen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan äußerte sich Gabriel nicht explizit. Erdogan hatte im Streit um abgesagte Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland unter anderem gesagt: «Eure Praktiken machen keinen Unterschied zu den Nazi-Praktiken in der Vergangenheit.»

Die Auseinandersetzung dürfte auch bei einem in dieser Woche geplanten Treffen von Gabriel mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu eine Rolle spiele.