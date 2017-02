Explosion in Atomkraftwerk Flamanville - wohl keine Radioaktivität ausgetreten

In einem Kernkraftwerk im französischen Flamanville sind am Donnerstag bei einer Explosion offenbar mehrere Menschen verletzt worden. Das berichtete die französische Zeitung Ouest France auf ihrer Website unter Berufung auf die örtliche Polizei. Nach Behördenangaben gehe man zunächst von keinem nuklearen Risiko für die Umgebung aus. Das Atomkraftwerk Flamanville befindet sich im Département Manche in der Normandie im Nordwesten Frankreichs. Der Reaktor nahm 1985 seine Arbeit auf. Er wird von der staatlich dominierten französischen Gesellschaft "Électricité de France" betrieben.