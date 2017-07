Eine Autobahn in der chinesischen Provinz Guizhou. Der Polizei fällt ein alter Mann auf.

Ganz allein läuft er neben der Leitplanke am Fahrbahnrand. Aus Sicherheitsgründen stoppen sie ihn und überprüfen seine Identität. Es stellt sich heraus: Der mehr als 80-Jährige ist unterwegs zu seinem Enkelsohn. In dem gelben Behälter befinden sich Hühnereier - die will er seinem Enkel bringen. Fast 60 Kilometer ist der alte Mann dafür schon gelaufen. Von der Polizei benachrichtigt, kommt der Enkel sofort vorbei um seinen Großvater abzuholen. Er wusste nichts von dem geplanten Besuch. Zum Glück ist alles gut ausgegangen.