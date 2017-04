Ehepaar sich lässt sich scheiden, um zu dritt glücklich zu werden

Benno und Cristina Kaiser lassen sich scheiden. Der Grund: eine andere Frau - die sie beide lieben. Das Paar lernt Sierra Knutz in einer Tierhandlung in Henderson im US-Bundesstaat Nevada kennen. Sie verlieben sich und führen eine Beziehung zu dritt. Bennos Partnerin Cristina ist bisexuell und hatte zuvor oft das Gefühl, dass etwas in ihrer Ehe fehlt. Nun steht allerdings die Ehe im Weg ihres Glücks:

O-Ton Benno:

"Wir wussten, dass unsere Ehe eine andere Person aus unserer Familien ausschließen würde – also haben wir uns für die Scheidung entschieden. Der Prozess ist nächste Woche abgeschlossen und wir sind wieder frei und Single – nur, dass wir es eben nicht sind."

Mit ihrer Entscheidung für die Polyamorie, einer Beziehung mit mehreren Partnern, ist das Trio sehr glücklich.

O-Ton Sierra:

"Es gibt eine Menge Liebe. Ich fühle mich nie vernachlässigt. Wir lieben uns alle sehr. Ich liebe Cristina und ich liebe Benno."

Die Vorzüge ihrer unkonventionellen Beziehung reichen auch bis ins Schlafzimmer:

O-Ton Benno:

"Es gibt keine Nacht, in der wir drei nicht in irgendeiner Form sexuell aktiv sind. So kann man das ausdrücken. Alle werden mit einbezogen und wie man es sich denken kann, ist es ein Dreier."

Sierra ist Hausfrau und kümmert sich um die drei Kinder. Sie sind glücklich mit ihren drei Elternteilen. Trotzdem ist es nicht immer einfach. Sohn Isaiah erklärt die Vor- und Nachteile:

O-Ton Isaiah Kaiser (Sohn):

"Ich habe zwei Mütter, die mir bei den Hausaufgaben helfen. Ich habe zwei Mütter, die ich liebe und die mich lieben. Meine Freunde finden es merkwürdig. Sie verstehen nicht, warum eine Mutter eine andere Frau im Haus haben möchte."

Cristina, Sierra und Benno betrachten ihre Verbindung nicht als kurze Affäre. Sie wollen eine langfristige Beziehung.

O-Ton Benno:

"Wir haben eine Liebe, von der ich weiß, dass sie ein Leben lang andauern wird."