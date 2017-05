Dieser Brite schlief sechs Tage mit seiner toten Frau in einem Zimmer

"Ich wollte nicht, dass sie einfach einer Leichenhalle übergeben wird. Ich wollte sie bei unserer Familie haben. Sie sollte noch einmal in unserem Schlafzimmer sein, damit ich noch einmal mit ihr im selben Raum schlafen konnte." Das sagt Russell Davison im Podcast-Interview von Eddie Mair bei BBC Radio 4.

Der 50-jährige Engländer verabschiedete sich auf eine ziemlich unkonventionelle Weise von seiner Frau Wendy. Sechs Tage lang schlief er mit ihrem toten Körper in einem Raum. "Ich weiß, dass das viele Leute komisch finden", so Davison. Doch wer die Liebesgeschichte von ihm und seiner Frau kennt, kann das vielleicht verstehen.

"Sie hatte überhaupt keine Angst zu sterben"

Die beiden sind gerade einmal zwölf Jahre alt, als sie sich kennenlernen. "Wir wussten schon damals, dass wir Seelenverwandte sind", erzählt Davison im Interview. Zwar braucht ihre Beziehung vier Anläufe, aber spätestens seit ihrer Studienzeit sind die zwei unzertrennlich. Sie ziehen ins britische Derby und kriegen zwei Söhne. Alles scheint perfekt zu sein und das ist es auch bis ins Jahr 2006. Es ist das Jahr, in dem bei Wendy Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wird: "Ihre Mutter starb daran, als Wendy gerade 18 war. Trotzdem war sie unfassbar stark", so Davison.

Mit Beginn der Erkrankung krempeln die beiden ihr Leben komplett um. Sie verzichten auf Zucker, Alkohol und ernähren sich zunehmend gesund. Doch der Krebs kommt immer wieder. Eine Chemotherapie folgt der nächsten. "Ich weiß nicht, wie sie die ganze Zeit so willensstark sein konnte. Sie hatte überhaupt keine Angst zu sterben", sagt ihr Ehemann.

Vor drei Jahren teilen Wendy die Ärzte mit, dass sie nur noch sechs Monate zu leben hat. "Sie sagte zu mir, dass sie sich noch einmal aufs Leben konzentrieren will und nicht nur auf den Krebs und den Tod", verrät Davison im Gespräch. Deswegen macht das Paar noch einmal eine Reise durch ganz Europa, wo sie "die schönste Zeit ihres Lebens" haben.

Wendy wollte zu Hause sterben

Im September letzten Jahres müssen sie ihre Reise abbrechen. Wendys Zustand ist zu schlecht. Sie braucht ärztliche Hilfe, damit die Schmerzen nicht zu groß sind, weswegen sie ins Royal Derby Hospital eingewiesen wird. Nur will sie da nicht sterben. Also entlässt sich Wendy kurzer Hand selbst und wird von ihrer Familie zu Hause gepflegt.

Ihr Zustand verschlechtert sich von Tag zu Tag. Sie hört auf zu essen und zu trinken. Am 21. April dieses Jahres stirbt sie dann. "Wendy schlief in meinen Armen, denen unseres Sohnes und angekuschelt an unseren Hund ein", sagt Davison. Normalweise ruft man bei einem Todesfall die Polizei. Sie kommt mit Bestattern vorbei und die nehmen den Leichnam mit. Aber genau dieses Prozedere wollte der Engländer nicht.

Ist dieses Abschiedsritual überhaupt legal?

Dazu musste die Familie aber einiges an Aufwand betreiben, wie Davison berichtet: "Wir haben unseren Hausarzt geholt, der die Todesursache ganz normal festgehalten hat. Im Anschluss habe ich den Körper gereinigt und in den Sarg gelegt, den wir schon im Vorwege gekauft hatten." Jener Sarg stand dann für sechs Tage im Schlafzimmer der beiden.

Ob es nicht ein komisches Gefühl wäre, mit jemanden, der tot ist, sein Zimmer zu teilen, wird Davison gefragt: "Ich weiß, das kommt komisch rüber: Ein Mann schläft mit seiner toten Frau in einem Zimmer", gesteht er. Und sagt auch: "Aber ich konnte mich so noch einmal verabschieden. Ihr einen Kuss auf die Stirn geben und ihr danken. "

Auf seinem Facebook-Account teilte der Brite noch einmal die ganze Geschichte in einem langen emotionalen Posting. Mit rechtlichen Konsequenzen muss er nicht rechnen. Denn in England ist es nicht verboten den toten Körper einer geliebten Person zu Hause zu behalten, solange der Tod gemeldet und registriert ist. Das bestätigte der BBC ein Anwalt .