Er hat sie betrogen. Sie möchte nun wissen, warum.

"Was hast du getan?", fragt Kourtney ihren Exfreund Leonard. "Ich habe alles gemacht. Ich hatte Sex mit anderen Mädchen. Ich habe alles gemacht." Kourtney wurde betrogen, jetzt möchte sie wissen, warum.



In einem hochemotionalen Video das "The Scene" vor wenigen Tagen auf Twitter und Facebook postete, sieht man eine junge, wunderschöne Frau, die ihren Exfreund zur Rede stellt. Das Video ist bewusst minimalistisch gehalten – vom Look und vom Sound. Wer die beiden wirklich sind, ist völlig egal. Alles was wichtig ist, sieht man in den Augen des einstigen Liebespaares.



"Broken" nennt sich das Video, das allein auf Facebook über 13 Millionen Views erreicht hat. Auf Twitter wurde es über 200.000 Mal geteilt, über 400.000 Menschen gefällt dieses Video. Es ist schlicht und weg ein viraler Hit.



Hass ist es nicht, den Kourtney für ihren Exfreund empfindet. Es gibt womöglich genug Frauen, die anders reagieren würden. Mit Wut, mit Rachefantasien. Kourtney aber ist gebrochen, verletzt, aber begegnet ihrem ehemaligen Partner mit Würde und Respekt. Er sei ihr bester Freund. Trotzdem hat er sie betrogen. Als sie einen Verdacht hegte, durchsuchte sie sein Telefon. Sie fand Nachrichten und Bilder von anderen Frauen. Als sie Leonard darauf ansprach, log er. Kourtney war am Boden zerstört. Im Video kann sie ihre Emotionen und die Demütigung, die sie dabei empfindet, nicht verbergen.

Seine Rechtfertigung? "Es gab Zeiten, da waren die Dinge anders. Du hast ständig mein Telefon oder meinen Computer durchsucht", sagt Leonard. "Ja", antwortet Kourtney prompt. "Ich habe dir nicht vertraut." "Warum bist du nicht gegangen?", fragt Leonard seine Exfreundin. "Ich weiß es nicht, vielleicht war ich dumm."

Auf die Frage, wie oft er sie denn betrogen hätte, hat Leonard keine Antwort. Er hätte nicht gezählt. Kourtney muss für einen Moment den Raum verlassen. Er war noch nicht bereit, sich zu binden, sagt Leonard. Deshalb hätte er sie betrogen. Sie hätte nichts anders machen können, um das Fremdgehen zu verhindern. Kourtney hat ihm vergeben. "Warum?", fragt Leonard. "Weil du mein bester Freund bist." Spätestens hier bleibt bei niemanden mehr ein Auge trocken.

