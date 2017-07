Hochzeit in Eis und Schnee - das haben sich die beiden Antarktisführer Julie Baum und Tom Sylvester überlegt. Am kommenden Wochenende sind die beiden das erste Paar, dass sich auf der britischen Antarktisstation Rothera das Ja-Wort geben will. Champagner-Frühstück, Livemusik und etwa 20 Gäste - die Feier bietet alle Elemente eines Hochzeitfestes. Nur wann es genau losgehen soll, ist noch unklar. Das hängt von den Wetterverhältnissen ab, teilte die britische Antarktisgesellschaft mit. Trotz des exotischen Ortes ist die Heirat juristisch bindend. Ein britischer Beamter vor Ort wird die beiden vermählen. Baum und Sylvester hatten sich vor elf Jahren kennengelernt und sind seit drei Jahren verlobt.