"Mein Freund ist mit seiner Ex befreundet - kann ich ihm vertrauen?"

Liebe Frau Dr. Peirano,

ich bin seit 5 Monaten mit meinem Freund zusammen. Wir harmonieren gut zusammen, er zeigt mir durch sein Verhalten, dass er mich liebt und er akzeptiert meine zwei Kinder aus meiner ersten Ehe.

Nun zu meinem Problem. Ich komme mit dem Gedanken nicht zurecht, dass er eine beste Freundin hat. Es begann so: Als wir zusammen kamen, hat er mir erzählt, dass er mit einer Freundin in den Urlaub fahren wollen würde. Am Anfang war das auch ok für mich. Aber dann kamen mir Gedanken. War es wirklich nur eine Freundin oder doch mehr?

Also fragte ich ihn, ob er mal mit ihr geschlafen hätte. Das bejahte er auch. Ich habe ihn daraufhin gebeten, die Reise abzusagen. Das machte er auch. Ohne Murren.

Seine Freundin blockierte ihn darauf bei WhatsApp und war wohl sehr sauer auf ihn. Ich sah mich dahin gehend bestätigt, dass von ihr mehr aus ging als Freundschaft. Ich war daraufhin eigentlich ganz zufrieden. Auf jeden Fall meldete sie sich nicht mehr.

Aber irgendwann schrieb sie ihm dann doch, immer und immer wieder. Und ich begann zu forschen. Ich bekam heraus, dass die beiden freundschaftlich Reisen unternommen haben und auch, dass es sogar eine Ex-Freundin von ihm war. Und das hat mein Bild wieder vollkommen zerstört.

So wie ich mitbekommen habe, müssen die beiden auch im vergangen Jahr sexuell miteinander zu tun gehabt haben und das von ihr wohl als Beziehung angesehen worden sein.



Sie hat mich persönlich auch schon angeschrieben, weil sie mich unbedingt kennenlernen will und geschrieben, dass ich mir keine Sorgen machen brauche.

Ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Ich liebe meinen Freund und will ihn auch nicht verlieren. Merke aber, dass ich immer zickig reagiere, wenn ich nur ihren Namen höre. Ich möchte ihn aber auch nicht vor die Wahl stellen, da ich Angst habe, dass er sich gegen mich entscheidet.

Ich bin irgendwie ideenlos. Er sagt, ich solle mir keine Gedanken machen. Aber dann kommen Bilder in den Kopf und die Gedanken fangen an sich zu drehen.

Es sind so Gedanken wie: Die beiden haben schon so viel miteinander durchgemacht, Sie waren mal zusammen, sie hatten Sex und vielleicht gibt es immer noch ein sexuelles Verlangen, kann ich ihm vertrauen?

Vielleicht hab ich auch einfach zu wenig Vertrauen in mich selbst. Ich weiß, dass ich jetzt nicht schlecht aussehe und ich bekomm auch immer Komplimente, aber ich fühle mich manchmal so fehlerhaft.

Katya B.

Liebe Katya B.,

ich kann verstehen, dass Sie sich mit der Situation nicht wohl fühlen. Insbesondere Ihr Satz "Ich möchte ihn nicht vor die Wahl stellen, da ich Angst habe, dass er sich gegen mich entscheidet" zeigt, dass Sie sich in der neuen Beziehung noch nicht angekommen fühlen. Deshalb wäre es (gerade in der Anfangszeit!) wichtig, dass Sie und Ihr Freund als Paar zusammenwachsen und sich aufeinander einstellen können. Viele Paare gehen gerade in der ersten Zeit in ihrer Zweisamkeit auf und schotten sich auch ein wenig gegen Freunde und Verwandte ab, um sich ganz aufeinander einzustellen. Bei Ihnen beiden scheint das gerade nicht so gut zu gelingen, weil Ihr Freund nicht darauf achtet, die Intimsphäre Ihrer Partnerschaft zu wahren. Bildlich gesprochen: Statt dass er mit Ihnen in einem Zimmer liegt und die Tür abschließt, damit niemand hereinkommt, will er mit seiner Ex-Freundin in einem Zimmer liegen, in dem Sie keinen Platz haben. Dass die Situation Ihnen nicht gefällt und Sorgen bereitet, kann ich gut verstehen.

Warum will Ihr Freund lieber mit seiner Ex-Freundin verreisen, obwohl er Sie kennen gelernt hat? Anscheinend hatte er diese Reise schon geplant, bevor Sie beide ein Paar wurden. Aber auch als Sie beide zusammen kamen, hat er Ihnen nicht signalisiert, dass er gerne mit Ihnen verreisen würde, sondern wollte die Reise mit seiner Ex-Freundin machen. Zudem hat er nicht mit offenen Karten gespielt: Er hat seine Ex-Freundin, mit der er anscheinend ein ungeklärtes Verhältnis hat, als "beste Freundin" bezeichnet. Erst auf Nachfragen hat er eingeräumt, dass die beiden Sex hatten, später dann fanden Sie heraus, dass die beiden wohl auch länger zusammen waren. Bei einer solchen häppchenweisen Informationstaktik ist es nicht verwunderlich, dass Sie sich Gedanken machen und sich fragen: Was war oder ist denn noch alles zwischen den beiden?



Letztendlich übernimmt Ihr Freund wenig Verantwortung, um von sich aus die Situation zu bereinigen. Er überlässt es Ihnen, einen Aufstand zu machen und die Situation zu klären. Sie haben aber mehr Spielraum, als Sie glauben – und den sollten Sie auch nutzen.





Wie wäre es, wenn Sie die Ex-Freundin kennen lernen und so mehr Klarheit gewinnen? Wenn Sie mit ihr reden, könnte sich das Problem schnell auflösen – denn Sie wird Ihnen bestimmt mehr über die Beziehung der beiden erzählen. Es wäre auch interessant, wenn ein Teil des Treffens auch zu dritt (mit Ihrem Freund) stattfindet. Dann können Sie sehen, wie die beiden miteinander und auch mit Ihnen umgehen. Sie sehen dann, ob Ihr Freund vor der anderen Frau zu Ihnen steht, oder ob er sich bedeckt hält. Achten Sie unbedingt auf Ihr Bauchgefühl. Wenn Sie merken, dass Sie innerlich ruhig sein können und sich wohl fühlen, wäre das Problem gelöst, und Sie hätten einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Wenn Sie sich aber unwohl fühlen, dann könnten Sie –nachdem Sie es mit eigenen Augen gesehen haben- ganz klar sagen, dass Sie nicht damit leben können, dass die beiden engen Kontakt haben. Dann ist es an Ihrem Freund, sich zu entscheiden. Und falls er sich dann nicht klar für Sie entscheiden kann, zeigt es Ihnen, dass es mit seinen Gefühlen und seiner Loyalität für Sie nicht so gut bestellt war.



Herzliche Grüße Julia Peirano