Liebe Frau Peirano,

ich schreibe Ihnen, weil es in meiner Partnerschaft sehr kriselt. Ich lebe seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir haben eine dreijährige Tochter, ein absolutes Wunschkind. Das tägliche Leben klappt auch gut: Geld, Aufgabenteilung, Erziehung usw. Aber innerlich leben wir auf zwei verschiedenen Planeten. Ich bin jemand, der sehr viel redet und sich gerne über alles austauschen möchte. Ich liebe es, Witze zu machen, die sich gegenseitig steigern, ich spinne gerne auch mal einfach herum, liebe Wortspiele und lebendige Erzählungen. Ich tausche mich gerne mit Leuten aus und finde es bereichernd, andere Meinungen zu hören. Mein Freund ist das genaue Gegenteil. Mit ihm kann man über praktische Dinge sprechen, aber dann immer "zielführend" (Das ist jetzt sein Ausdruck dafür). Hat man alles geplant und erledigt, ist wieder Schweigen im Walde. Wenn ich ihn frage, wie es bei der Arbeit war, sagt er: "Wie immer." Viel mehr erzählt er nicht über sich. Ich versuche zwar, ihm etwas aus der Nase zu ziehen, aber das klappt nicht wirklich. Ich warte immer ab, ob noch was kommt, aber es kommt nichts.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite).



Mich strengt das wirklich an! Mir fehlt es sehr, dass er so wenig von sich erzählt. Mein Freund hat übrigens keinen einzigen Freund, redet kaum mit anderen Leuten – das finde ich irgendwie arm. Ich habe ihm schon häufiger gesagt, dass ich mich nicht wohl fühle deswegen, und das bedrückt ihn auch. Aber ich befürchte, dass er sich nicht ändern wird und ich weiß nicht, ob ich auf Dauer so leben kann. Sie werden sicher eine Paartherapie vorschlagen, und das habe ich schon angesprochen, aber dafür kann ich ihn nicht gewinnen.

Was schlagen Sie vor?

Verzweifelt, Ihre Janina H.

Liebe Janina H.,

Sie und Ihr Freund sind anscheinend sehr unterschiedlich, was die Kommunikation betrifft. Sie sind eine große Rednerin, er ist ein großer Schweiger. Es ist in Partnerschaften oft eine Herausforderung, damit zu leben, dass der Partner ganz anders ist als man selbst. Ich habe noch nie erlebt, dass Paare sich darüber beschweren, dass Sie die gleichen Interessen oder Gewohnheiten haben oder die Welt ähnlich bewerten. Für solche Paare ist es erheblich leichter. Sie haben sich einen Partner ausgesucht, der ganz anders ist, und mittlerweile strengt es Sie an und frustriert Sie, dass er so wenig erzählt. Vielleicht haben Sie auch den Eindruck, ihn nicht wirklich zu kennen, weil Sie über Worte – Ihr eigenes Ausdrucksmittel – nicht erfahren, was in ihm vor sich geht. Womit beschäftigt er sich innerlich? Warum erzählt er es Ihnen nicht?

Für Sie persönlich wäre es ein untrügliches Zeichen, dass die Beziehung nicht stimmt, wenn Sie mit einer nahen Person nicht reden. Es ist wichtig, dass Sie immer wieder innerlich wiederholen, dass das bei Ihrem Freund etwas ganz anderes ist. So wie Sie es beschreiben, hat seine Einsilbigkeit nichts mit Ihnen zu tun. Er will Sie nicht damit kränken oder bestrafen, dass er so wenig von sich offenbart. Sondern er gibt so wenig preis, weil das seine Art ist. Er hat grundsätzlich nicht das Bedürfnis, von sich zu erzählen oder sich auszutauschen - weder mit Ihnen noch mit anderen Menschen.

Fullscreen





Ich scheue mich davor, über die Ursachen zu spekulieren, denn damit würden wir andeuten, dass sein Verhalten erklärungsbedürftig – und sozusagen nicht "normal" ist. Ich befürchte, dass es die Fronten zwischen Ihnen noch weiter verhärten würde, wenn Sie Ihren Freund als "merkwürdig" oder "arm" ansehen und verlangen, dass er sein Verhalten ändert – und an Ihres anpasst. Wahrscheinlich wird er sich nicht umkrempeln, genau so wenig, wie Sie plötzlich zur Schweigerin werden. Auch wenn es noch so schwer ist, sich zu beherrschen: Ablehnung in Form von Kritik, Ungeduld, Unzufriedenheit oder Ärger ist kränkend. Ich vermute, dass Ihr Freund das spürt und seinerseits sich noch mehr verschließt. Er ist ja niemand, der Konflikte in offenen Gesprächen klärt, sondern er ist jemand, der Dinge mit sich selbst abmacht oder sie nicht wahrnimmt. Ich würde eher dazu raten, dass Sie versuchen, liebevoll eine Brücke von Ihrem "Planeten" zu seinem "Planeten" zu bauen. Das hieße, dass Sie versuchen, Ihren Freund so anzunehmen und zu lieben, wie er ist. Das ist jetzt viel leichter gesagt als getan, und ich bereite Sie darauf vor, dass es wahrscheinlich harte Arbeit wird -gerade weil er so anders ist als Sie.





Ein paar Anregungen:



- Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich an die Zeit erinnern, als Sie sich kennen gelernt haben. Da war er doch bestimmt auch schweigsam. Was hat Ihnen so an ihm gefallen, dass Sie sich entschieden haben, ihm zusammen zu leben und mit ihm ein Kind zu bekommen?



- Können Sie auch ein paar Vorteile an seiner wortkargen Art sehen? Ist er zum Beispiel ein guter Zuhörer? Durchdenkt er Sachen gründlich und handelt sicher? Erledigt er ohne große Worte, was gerade anliegt?



- Versuchen Sie doch mal, auf seine "Sprache" zu achten. Wie drückt er sich aus? Vielleicht zeigt er seine Zuneigung, indem er Sie in den Arm nimmt, eine unbequeme Aufgabe erledigt oder Ihnen Freiraum gibt? Es wäre sicher gut, wenn Sie diese Dinge beachten und ihm Wertschätzung zeigen, wenn Ihnen etwas Positives an ihm auffällt.

- Ganz praktisch: Vielleicht können Sie mit Ihrem Freund bewusst Dinge unternehmen, bei denen man nicht viel reden muss. Ein paar Beispiele: Gemütlich im Bett liegen und Musik hören. Zusammen kochen. Tanzen. Renovieren. Schach/Backgammon o.ä. spielen. Sport treiben (schwimmen, reiten, Fahrrad fahren, segeln). Versuchen Sie bewusst, über praktische Dinge zu reden (und seine Sprache zu sprechen).

Kommentare erwünscht! Liebe Leserinnen und Leser,

Ihre Kommentare sind eine große Bereicherung für meine Beiträge – vielen Dank und bitte weiter so! Ich freue mich über Ihre eigenen Erfahrungen sowie über Ihre Gefühle und Gedanken beim Lesen der Frage. Aber bitte denken Sie daran, dass hier jemand etwas Intimes von sich preisgibt. Dazu braucht man einen geschützten Raum. Deshalb schreiben Sie bitte stets respektvoll und konstruktiv. Abwertende und gehässige Beiträge (gegen die ratsuchende Person, andere Leser oder gegen mich) werden nicht veröffentlicht, da sie den geschützten Raum gefährden.

Herzliche Grüße, Julia Peirano



- Vielleicht können Sie sich in manchen schönen Augenblicken ganz bewusst an der Stille erfreuen und die Umgebung genießen, ohne dabei über den Alltag zu sprechen. Mittlerweile interessiert sich die Psychologie oder Gesundheitsforschung sehr für das Thema Achtsamkeit: Das ist die Kunst, ganz im Moment zu sein und möglichst wenig zu denken. Vielleicht können Sie Ihren Freund ja als "Achtsamkeitslehrer" begreifen und die Zeit mit ihm nutzen, um den Moment auf andere Art als über das Reden zu genießen. Es gibt ja noch das bewusste Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen. Falls Sie mal etwas über das Thema Achtsamkeit lesen möchten, ist das Buch: "Leben im Jetzt" von Eckhart Tolle.



- Und ein letzter wichtiger Tipp: Natürlich ist es für Sie als extrovertierter Mensch wichtig, Ihr Redebedürfnis zu stillen und sich auszutauschen. Da wäre es sicher gut, regelmäßig Freundinnen zu treffen. Außerdem wird Ihre Tochter immer älter und Sie können sich bald mit ihr unterhalten, das federt sicher einiges ab.



Herzliche Grüße Julia Peirano