Liebe Frau Peirano,



ich bin verzweifelt. Seit kurzem bin ich mit meinem neuen Freund zusammen und es klappt scheinbar gar nicht. Er hat sich monatelang wahnsinnig Mühe gegeben, um Gefühle in mir zu wecken. Er weiß um meine Vergangenheit - Missbrauch, Ex-Freund, der mich jahrelang fertig gemacht hat, großes körperliches/weibliches Defizit. Ich war nun zwei Jahre Single, da ich durch meinen Ex und meine Depressionen einfach keine Beziehung wollte.

Vor kurzem hab ich mich auf ihn eingelassen, denn obwohl ich Gefühle allgemein eher taub empfinde, weiß ich, dass ich ihn tief in mir liebe. Er ist übrigens nur an den Wochenenden zu Hause, da er unter der Woche wegen seiner Arbeit unterwegs ist.

An dem Wochenende, an dem wir dann zusammen kamen, gab es den ersten Streit. Ich hatte noch Penis-Bilder anderer abgelehnter Männer auf dem Handy, was er zum Anlass nahm, mich als die Böse hinzustellen. Er verteidigte allerdings seine Ex-Sexbeziehung vor mir als "voll hübsch" und "geil". Sein Handy und sein Facebook-Konto platzen vor nackter, schlanker Frauen (ich bin eher kurviger). Am zweiten Wochenende redete er mit mir übers Heiraten, während er sich an einem äußerst schlanken Mädchen sehr ergiebig satt guckte. Als er merkte, wie mich das verletzt, ignorierte er mich das halbe Wochenende - fuhr aber auch nicht nach Hause. Nun sehen wir uns mehrere Wochen nicht, weil er die Wochenenden unterwegs ist. Mitnehmen wollte er mich plötzlich nicht mehr. Er meldet sich auch nicht mehr. Schickte mir ein Herz – und seitdem ist Ruhe. Er schrieb lediglich ein "geh mir nicht auf die Nerven", als ich nach drei Tagen Ignoranz aufklingen ließ, dass das Verhalten daneben ist.

Wieso ist er immer so lieb und fürsorglich und kämpft um mich, sobald er hier ist, aber ist dann wahnsinnig empfindlich und gleichgültig, sobald es ernst wird oder ich außerhalb seines Blickfeldes bin? Ich glaube ihm wirklich, dass er mich liebt. Und ich möchte das alles nicht einfach aufgeben... Aber wie bekomme ich ihn dazu, mit mir zu reden? Ich möchte, dass er mir sagt, was ich falsch mache, wieso er so reagiert und auf Abstand geht sobald das Wochenende um ist?

Ich finde einfach keinen Weg, mit ihm zu reden. Denn dann schweigt er oder tischt mir Ausreden auf, bevor er die Wahrheit sagt...

Was soll ich machen?

Lieben Gruß, Maria S.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite).

Liebe Maria S.,



ich kann verstehen, dass Sie ärgerlich und verzweifelt sind, weil Ihr Freund sich in verschiedenen Situationen so unterschiedlich verhält. Er hat intensiv um Sie gekämpft und großes Interesse daran gezeigt, dass Sie beide ein Paar werden. Doch manchmal verhält er sich so, als wenn ihm nichts an Ihnen liegt. Sie beide haben, obwohl Ihre Beziehung noch so frisch ist, schon eine Menge an Spannungen, Konflikten und Enttäuschungen erlebt. Bei Ihnen klingt es so, als wenn Sie in Ihrer Vorgeschichte Erlebnisse hatten, die Vertrauen zerstört haben (Missbrauch ist auf jeden Fall so etwas!). Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie viel dafür tun, dass Sie sich in einer Beziehung sicher und gut aufgehoben fühlen. Wenn das nicht der Fall ist, kann eine Beziehung für Sie schädlich sein. Es wäre bestimmt hilfreich für Sie, Ihre negativen Erlebnisse in einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung aufzuarbeiten! Dadurch können Sie auch lernen, Ihre Grenzen besser zu schützen. Es ist ja ganz wichtig, dass sich die Grenzüberschreitungen in dieser und Ihren nächsten Beziehungen nicht wiederholen.



Vertrauen das A und O in einer Beziehung

Vielleicht können Sie sich erst einmal Zeit nehmen, um zu prüfen, ob es überhaupt passt mit Ihnen beiden. Sie sagen, dass Sie beide füreinander Gefühle haben. Aber es wäre ja auch wichtig, dass diese Gefühle sich im Verhalten zeigen. Aus meiner Sicht ist Vertrauen das A und O in einer Beziehung. Vertrauen in einer Beziehung zu haben, zeigt sich an vielen Verhaltensweisen. Es bedeutet zum Beispiel, dass beide bereit sind, über Konflikte zu sprechen und es zu akzeptieren, dass der andere eine andere Meinung hat. Es bedeutet auch, dass man dem anderen immer das Gefühl gibt, wichtig oder willkommen zu sein, auch wenn man gerade beschäftigt ist. Dann könnte man das Gespräch ja auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Im Moment gibt es dieses Vertrauen in Ihrer Beziehung nicht. Ein Beispiel: Sie zeigen einander Bilder von Menschen, mit denen Sie sexuellen Kontakt (zumindest digital) hatten. Es ist doch wahrscheinlich für beide verletzend und unappetitlich, Penisfotos oder Fotos von nackten Frauen zu sehen, zu denen der neue Partner sich auf die eine oder andere Art hingezogen fühlt. Dass Sie beide sich daraufhin gestritten und schlecht gefühlt haben, verwundert mich ehrlich gesagt nicht. Denken Sie doch noch einmal darüber nach, warum Sie sich von diesen Kontakten erzählt haben und einander sogar Fotos gezeigt haben. Für mich hört es sich so an, als wenn Sie einander ärgern oder etwas beweisen wollten – und als wenn daraufhin der andere dann mit den gleichen Waffen zurück geschlagen hat.



Mit SMS entstehen oft Missverständnisse

Kommentare erwünscht! Liebe Leserinnen und Leser,

Ihre Kommentare sind eine große Bereicherung für meine Beiträge – vielen Dank und bitte weiter so! Ich freue mich über Ihre eigenen Erfahrungen sowie über Ihre Gefühle und Gedanken beim Lesen der Frage. Aber bitte denken Sie daran, dass hier jemand etwas Intimes von sich preisgibt. Dazu braucht man einen geschützten Raum. Deshalb schreiben Sie bitte stets respektvoll und konstruktiv. Abwertende und gehässige Beiträge (gegen die ratsuchende Person, andere Leser oder gegen mich) werden nicht veröffentlicht, da sie den geschützten Raum gefährden.

Herzliche Grüße, Julia Peirano



Ein anderes Beispiel: Ihr Freund entzieht sich oder lügt Sie an, wenn Sie mit ihm ein Problem klären wollen. Das ist kein gutes Zeichen, denn dadurch fühlen Sie sich wie "ausgeschaltet" und unerwünscht. Das zerstört eine Menge Vertrauen und verunsichert Sie. Wenn Sie nachfragen, reagiert Ihr Freund sehr unfreundlich ("Geh mir nicht auf den Geist!"). Vielleicht wäre es in solchen Momenten gut, wenn Sie ihn anrufen, um das Problem zu klären. Mit SMS oder Whatsapp entstehen oft Missverständnisse, weil man nicht weiß, wie der andere sich fühlt. Ich finde es sehr gut und konstruktiv, dass Sie das Gespräch mit Ihrem Freund suchen. Nur dadurch, dass man sich austauscht, entsteht Vertrauen. Und es wäre gut, wenn Ihr Freund Ihnen erklären könnte, warum er sich Ihnen gegenüber so wechselhaft verhält. Warum er so nah ist, wenn er mit Ihnen zusammen ist, und sich so abweisend verhält, wenn er nicht auf Tuchfühlung ist. Da Sie beide regelmäßig unter der Woche getrennt sind, ist es ganz wichtig, dass Sie eine Möglichkeit finden, auch unter der Woche Kontakt zu halten und Vertrauen aufzubauen. Mein Rat an Sie: Suchen Sie, wie Sie es vorhatten, weiterhin das Gespräch mit Ihrem Freund. sagen Sie ihm, wie wichtig es für Sie ist, Ihr Problem zu klären. Wenn er sich weiterhin entzieht, würde ich Ihnen bei einer so frischen Beziehung eher zur Trennung raten. Ohne die beidseitige Bereitschaft, miteinander zu sprechen, haben Sie zukünftig auch keine Möglichkeit, Probleme aus der Welt zu schaffen.



Herzliche Grüße,

ulia Peirano