Liebe Frau Dr. Peirano,

ich war fünf Jahre mit meiner Ex-Freundin Sandra zusammen. Wir sind jetzt seit Sommer 2011 getrennt, also seit fünf Jahren. Ich habe mich getrennt, obwohl wir in den ersten Jahren sehr große Gefühle füreinander hatten. Aber es gab zu viele Probleme in der Beziehung. Es war hart für mich, diese Entscheidung zu treffen, aber wir haben immer häufiger über ihre Probleme geredet und sie hat nichts umgesetzt. Keine Therapie, keine Veränderungen.

Ich war damals sehr belastet davon und habe mich schweren Herzens zu einer Trennung entschlossen. Nach ein paar Monaten der Trauer konnte ich vollständig mit ihr abschließen, obwohl sie in vielerlei Hinsicht so war, wie ich mir eine Frau vorstelle (z.B. ihr Humor, gemeinsame Interessen, Aussehen, Zärtlichkeit).

Ich habe zwei Jahre später meine jetzige Frau, Julie, kennen gelernt und bin wahnsinnig glücklich mit ihr. Sie ist toll und zudem eine, die ihre Probleme sieht und anpackt, und wir genießen unser Leben, obwohl wir auch einiges an Aufgaben haben (Patchworkfamilie mit sechs Kindern!!!).

Doch Sandra hängt anscheinend noch an mir. Sie hat zwar einen anderen Partner: Jemanden aus meinem Umfeld, der mir auch noch ähnlich sieht. Sie hat monatelang nach der Trennung dauernd versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen. Ich habe mich zwei oder dreimal mit ihr getroffen und ausführlich mit ihr gesprochen und ihr erklärt, warum ich mich getrennt habe. Sie hat mir dann in einer Nacht-und- Nebel-Aktion alle Geschenke, die ich ihr jemals gemacht habe, vor die Tür geschmissen. Sie hat versucht, mit meiner Mutter Kontakt aufzunehmen - zum Glück hat meine Mutter das abgelehnt. In meinem Freundeskreis versucht sie ständig, etwas über mich zu erfahren. Sie hat mehrmals in betrunkenem Zustand mit meinem besten Freund (kein gemeinsamer Freund!) gesprochen und ihm ihr Herz ausgeschüttet.

Nach der Hochzeit mit meiner Frau schrieb sie mir eine sehr merkwürdige, fast schon geistig umnachtete Email, in der sie Anspielungen machte, die ich nicht verstanden habe. Ich habe freundlich, aber knapp zurück geschrieben, und da giftete sie mich an. Ich habe dann den Kontakt wieder eingestellt. Es hat keinen Sinn.

Vor ein paar Wochen ist Sandra in dem Urlaubsort aufgekreuzt, in dem ich seit Jahrzehnten eine Ferienwohnung habe. Wir waren während unserer gemeinsamen Zeit natürlich dort, aber sie fand den Ort nie besonders schön. Jetzt ist mitten in den Sommerferien (sie weiß also, dass ich dort bin!) mit ihrem neuen Freund auf ein Weinfest gegangen und hat sich sehr auffällig in Szene gesetzt. Sie hat versucht, mit meinen Geschwistern ins Gespräch zu kommen. Ich habe sie kurz gegrüßt, weiter nichts. Aber ich war ehrlich gesagt sehr verärgert über diese Aktion. Meine Frau war dabei, und es war mir sehr unangenehm, dass Sandra sich so aufspielt. Es ist mir peinlich, dass meine Ex-Freundin so unsouverän und neben der Spur ist, und zum anderen stört es die Zweisamkeit, wenn Sandra in unser Leben eindringt. Julie geht zwar gut mit der Situation um, aber es ist trotzdem unschön. Können Sie mir bitte eine Einschätzung geben, warum Sandra sich so verhält? Und sollte ich mit ihr sprechen? Meine Freunde sind da geteilter Meinung: Einige sagen, ich soll es ignorieren, andere raten mir, ein Machtwort zu sprechen.

Viele Grüße Markus F.

Lieber Markus F.,

ich kann gut nachfühlen, warum Sie sich so über Sandra ärgern und sich bedrängt fühlen. Sie hatten ihre gemeinsame Zeit, mit guten Gefühlen und vielen Belastungen, und diese Zeit ist für Sie zu Ende. Sie haben vollständig mit der Beziehung abgeschlossen, wie man ja auch daran sehen kann, dass Sie sich ganz auf Ihre Frau eingelassen haben.

Sandra akzeptiert die Trennung anscheinend nicht – und das bekommen Sie zu spüren. Sie trauert immer noch der Phase nach, in der Sie mit Ihnen zusammen war. Anscheinend haben Sie Ihr sehr viel Halt gegeben, und ohne diesen Halt fällt es ihr schwer, ihr Leben zu meistern. Sie fühlt sich abhängig und klammert.



Außerdem kann Sie überhaupt nicht nachvollziehen, warum Sie sich getrennt haben. Schon während der Beziehung konnte sie anscheinend vieles, das Sie gesagt oder geraten haben, nicht aufnehmen und umsetzen. Denn Sie beide „ticken“ sehr unterschiedlich: Sandra erträgt Probleme, verdrängt sie oder larviert sich hindurch. Wenn es zu unerträglich wird, betäubt sie sich mit Alkohol zu.



Probleme in der Beziehung analysieren und lösen



Für Sandra sind Probleme so wie das Wetter: man kann es nicht ändern. Niemals würde sie sich von einem Partner trennen, weil der Probleme hat. Sie hingegen nehmen Probleme nicht einfach hin, sondern analysieren sie und versuchen, sie zu lösen. Mit Julie klappt das, und das genießen Sie. Mit Sandra ging das nicht: Sie sind in den Problemen, die sie hatte, erstickt, und konnten sie nicht lösen, weil es Sandras Probleme waren und nicht Ihre eigenen. Deshalb haben Sie einen Schlussstrich gezogen.

Sandra ist da ganz anders: Sie ist nicht in der Lage, einen Schlussstrich zu ziehen. Ihre Probleme und Gefühle türmen sich auf wie Papier auf einem zugemüllten Schreibtisch. In ihrer Not sucht Sandra Halt bei anderen Menschen. Da Sie Ihr keinen Halt mehr geben, hat sie einen Ersatz gesucht: Jemanden aus Ihrem Umfeld, der Ihnen sogar ähnlich sieht. Doch anscheinend ist diese Beziehung kein ausreichender Ersatz für die, die Sie mit Ihnen hatte. Deshalb sucht Sandra weiterhin in Ihrem Umfeld nach Zuwendung und Halt: bei Ihren Geschwistern, Ihrem besten Freund. Das alles sind Verbindungsglieder zu Ihnen.



Da Sandra sich anscheinend sehr stark im Kreis dreht und nicht abschließen kann – auch nach fünf Jahren nicht, inszeniert Sie Situationen, um ihre Gefühle von Trauer, Ärger, Enttäuschung und Sehnsucht abzureagieren. Sie sucht Kontakt mit Ihnen und provoziert: Sie schmeißt Ihnen die Geschenke vor die Tür, sie ruft sich nach der Hochzeit mit einer anderen Frau in Erinnerung, und da Sie nicht ausgeflippt sind, steigert Sie das Ganze. Sie nimmt jetzt Ihren geliebten Urlaubsort ins Visier und dringt mitten in der Ferienzeit dort ein, wohl wissend, dass Sie und Ihre Familie dort sind. Damit will Sie definitiv bei Ihnen und auch bei sich selbst eine Reaktion provozieren. Sie wünscht sich, dass Sie durch Ihren Anblick Sehnsucht empfinden, der gemeinsamen Zeit nachtrauern und bereuen, dass Sie sich getrennt haben – so wie Sie selbst es tut. Sie selbst empfindet das Leid, doch bei Ihnen bleibt die erhoffte Reaktion aus: Sie grüßen knapp, das war es schon. Denn Sie haben längst mit Sandra abgeschlossen und in Ihrer Frau eine wunderbare Partnerin gefunden. Deshalb fühlen Sie von Sandra in Ihrem Frieden gestört.

Ich denke, dass es zwar sehr schwer war, auf diese Provokation nicht zu reagieren, aber Sie haben genau richtig gehandelt! Wenn Sie Sandra eine Reaktion zeigen würden (und ihr zum Beispiel sagen, wie genervt und verärgert Sie sind), bedeutete das Wind auf ihren Segeln. Sie wird sich neue Aktionen ausdenken, um Kontakt zu Ihnen zu bekommen und sie wird Sie in Diskussionen verwickeln. Das führt zu nichts. Deshalb ignorieren Sie es lieber und bitten Sie auch Ihr Umfeld, nichts über Sie zu erzählen und den Kontakt zu Sandra auf das Nötigste zu beschränken.

Gehen Sie davon aus, dass Sandra häufiger Ihren Weg kreuzen wird, wahrscheinlich leider auch mal wieder in Ihrem Urlaubsort. Sie ist davon überzeugt, dass Sie eine Reaktion von Ihnen braucht, um die Beziehung zu verarbeiten. Dabei übersieht sie, dass sie ein totes Pferd reitet.

Ich wünsche Ihnen deshalb viel Geduld und Langmut. Freuen Sie sich, dass Ihre Lebenssituation so positiv ist: mit einer guten Partnerin und sechs Kindern.

Herzliche Grüße Julia Peirano