Liebe Frau Dr. Peirano,

ich würde mich sehr über eine kurze Einschätzung freuen.

Ich hatte eine Affäre (sie heißt Janina) und leider sprechen oder grüßen wir uns nach dem Ende nicht mehr. Es gab keinen Streit oder ähnliches. Wir sind beide verheiratet, haben jeder Kinder und wohnen in einem kleinen Stadtteil nur zweihundert Meter entfernt.

Nach Ihrer Erfahrung: gehen Affären meist so traurig auseinander? Ich dachte man kann das respektvoller und erwachsener gestalten. Verlieren wollte ich den Mensch nicht...

Ich danke Ihnen herzlich und verbleibe mit besten Grüßen,

Michael D.



Lieber Michael D.,

ich kann gut verstehen, dass Sie traurig über den Verlust der Frau sind, der Sie eine Zeitlang so nahe gekommen sind. Es ist bestimmt nicht einfach, dass Sie keinen Kontakt mehr zueinander haben und sich nicht grüßen.

Affären enden oft so. Das hat mit der Natur einer Affäre zu tun: Man ist fest gebunden und begegnet einem Menschen, den man extrem anziehend findet. So sehr, dass man bereit ist, dafür bestimmte Grenzen zu überschreiten und auch die Ehe aufs Spiel zu setzen (wenn es denn ans Licht käme). Eine Weile lebt man dann im Spagat: die Leidenschaft mit der Affäre auf der einen Seite, schlechtes Gewissen und Entfremdungsgefühle zu Hause. Sie werden das kennen. In den allermeisten Fällen ist dies eine innerliche Zerreißprobe, weil es so viel in Frage stellt: Soll ich mich von meinem Ehepartner trennen? Was wird dann mit den Kindern? Wäre die Affäre eine wirkliche Alternative- und für wie lange? Worauf kommt es in der Liebe wirklich an- auf Beständigkeit oder auf Leidenschaft?



Wer eine Affäre hat, schwingt wie auf einer Schaukel der Ambivalenz mal in die eine (trenn dich von deiner Frau), mal in die andere Richtung (beende deine Affäre), oft wechselt die Position täglich. Im Grunde genommen möchte man beides: Die Geborgenheit und den funktionierenden Alltag, und gleichzeitig Stunden der Leidenschaft und des Aufregenden.

Sie und Janina haben es (vielleicht nach mehreren Anläufen?) geschafft, die Affäre zu beenden. Das war bestimmt nicht einfach. Mit der Klarheit der Entscheidung kam die Ambivalenzschaukel dann zum Stillstand. Sie beide sind zu Ihren Familien zurück gekehrt. Leider schmerzt der Verlust der anderen Seite noch, die jetzt nicht mehr gelebt wird.

Ich denke, dass es triftige Gründe gibt, warum Janina sich nicht mehr meldet: - Sie will nicht noch einmal die Ambivalenzschaukel in Schwung bringen und den quälenden Entscheidungsprozess erneut durchlaufen.

- Sie vermisst Sie, und sie hat erlebt, dass schon ein Gruß, eine SMS, ein Lächeln oder ein Blick schmerzhafte Sehnsucht auslösen kann – das lässt sie lieber sein - Möglicherweise hat sie Schuldgefühle, weil sie Ihren Mann betrogen hat. Sie möchte ihre Schuld nicht noch vergrößern, indem sie jetzt weiter macht.

Das alles vorausgeschickt, frage ich Sie, wie ein Kontakt zu Janina sich nach der Affäre überhaupt gestalten ließe. Könnten Sie sich eine "richtige" Freundschaft mit ihr vorstellen – und wenn ja, auf welcher Basis? Wie würden Sie Ihrer Frau erklären, wie Sie sich kennen gelernt haben – und wie würde sich das Ihrer Frau gegenüber anfühlen, wenn sie etwas erfinden? Ich kann mir vorstellen, dass es Ihrer Ehe ein schleichendes Gift verpassen würde. Wenn Sie Ihre Ehe aufrecht halten oder verbessern wollen, kann das sehr kompliziert werden.

Ich hoffe, dass Sie einen guten Weg finden, um mit Ihrer Erfahrung abzuschließen.

Viele Grüße



Julia Peirano