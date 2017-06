"Ich bin immer nur der Kumpeltyp für Frauen - wie kann ich das ändern?"

Hallo Frau Peirano,



Meine Problematik ist, dass ich wieder einmal verliebt bin. Ich habe Katrin vor etwas über einem Jahr kennengelernt und wir haben viel Zeit miteinander verbracht mit Reden, Treffen, Theaterbesuchen usw. Mit einem Freund und einer Freundin zusammen war es eine richtig nette Vierer-Clique.



Während die andern beiden ein Pärchen wurden, merkte ich, dass ich mir das auch von Katrin wünschte, weil ich mich in sie verliebte. Das habe ich dann auch versucht zu signalisieren, mit Andeutungen in Gesprächen, flüchtigen Berührungen, gemeinsamen Aktivitäten wie Klettern und anderem. Jetzt habe ich ihr vor kurzem einen Brief geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich es nie wirklich gut geschafft hatte, meine Gefühle zu übermitteln. Dazu kommt, dass ich mich schon länger schwer damit tue, mich völlig zu öffnen. Es wurde mir ein paarmal sehr wehgetan. Ich habe erfahren, dass es unglaublich schmerzt, wenn ich mich öffne und dann verletzt werde.

Jetzt ist etwas passiert, was ich schon oft erlebt habe. Ich werde von Frauen nicht als sexuell aktive Person wahrgenommen, sondern nur als "guter Freund", und das hat bitte auch so zu bleiben. Katrin weiß nicht, dass ich mal wieder spätnachts zu Hause sitze und mir die Augen ausheule. Sie stört sich nicht daran und redet nach einer Weile vermutlich mit mir über ihren neuen Schwarm. Ich frage mich jedes Mal, was denn so falsch und verkehrt an mir ist. Denn das, was sie von anderen will, könnte sie ja auch mit mir haben. Wenn ich dann irgendwann den Kontakt beende, bin ich auch zumeist der Böse, der den Status Quo attackiert hat. Sehen sie da überhaupt eine Chance, dass sich mit etwas Geduld noch etwas daran ändern könnte?



Mit freundlichen Grüßen Marco B.



Lieber Marco B.,



ich brauche Ihnen sicher nicht zu erzählen, wie schmerzhaft es ist, Liebeskummer zu haben. Sie stecken ja mittendrin, und das nicht zum ersten Mal. Neben dem Gefühl, von der Frau, in die Sie verliebt sind, zurückgewiesen zu werden, gibt es noch eine Menge Selbstzweifel und Selbstabwertungen in Ihnen. Sie werfen sich vor, dass Sie als Mann nicht attraktiv sind und es nicht wert sind, geliebt zu werden. Und ich glaube, genau hier liegt die Ursache des Problems.

Ohne Sie persönlich zu kennen, glaube ich, dass es nichts an Ihnen gibt, was „falsch“ oder "unattraktiv" ist. Falls Sie nicht davon überzeugt sind, könnten Sie einen wahren Freund und eine gute Freundin (nicht Katrin, dazu ist die Situation zu kompliziert) mal nach einer ehrlichen Rückmeldung fragen, wie Ihre erotische Wirkung ist und was Sie vielleicht verbessern können. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die die eigene "Sexyness" deutlich steigern können und signalisieren: hier betritt ein Mann den Raum. So oberflächlich es klingt, kann das auch mit Kleidung, Duft und Körperpflege zu tun haben. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, wie Sie als Mann in Erscheinung treten wollen? Auch die Körpersprache spielt eine Rolle: treten Sie einer Frau gegenüber sicher auf, können Sie flirten, fällt es Ihnen leicht, eine Frau so zu berühren, dass Sie die Berührung auch als erotische Annäherung empfindet und annimmt?

Wenn Sie sich über Ihre eigene Wirkung nicht so im Klaren sind: Wie wäre es, wenn Sie mal einen Tanzkurs besuchen, um mehr Übung und Sicherheit im Umgang mit Frauen und auch mit der eigenen Männerrolle zu bekommen? Tanzen ist ein perfektes Forum, um mehr Lockerheit und mehr männliche Präsenz zu entwickeln.



Da Sie bereits mehrfach von Frauen nicht als Partner, sondern nur als Kumpel wahrgenommen wurden, wäre es hilfreich, dass Sie mal beobachten, wie Sie Frauen aussuchen. Können Sie die Zeichen dafür erkennen, dass eine Frau sich untrüglich erotisch für Sie interessiert? Verlieren Sie das Interesse, wenn Sie merken, dass eine Frau in Sie verliebt ist? Ich habe den Eindruck, dass Sie sich besonders für die Frauen interessieren, die Sie nicht haben können. Katrin scheint Ihnen ein Jahr lang keine Zeichen dafür gesandt zu haben, dass Sie an Ihnen interessiert ist, im Gegenteil: Sie hat von anderen Männern gesprochen, für die sie schwärmt. Wenn Sie eine Liebesbeziehung wollen und keine Freundschaft, wäre es wichtig, dass Sie das unmissverständlich sagen, und zwar möglichst früh.

Wenn die Frau, in diesem Fall Katrin, nicht ahnt, dass Sie verliebt sind, glaubt sie an eine Freundschaft zwischen Ihnen beiden. Sie macht dann das, was Freunde tun: Man erzählt sich, an wem man interessiert ist und erwartet Interesse oder Beratung. Deshalb wäre es für Katrin sehr unangenehm, wenn sie merkt, dass Sie gar nicht der „liebe Freund“ waren, sondern sich die ganze Zeit erotisch für Sie interessiert haben. Ich kann Ihnen nur raten, die Karten in Zukunft gleich am Anfang offen auf den Tisch zu legen und einer Frau entweder zu signalisieren: Ich habe kein erotisches Interesse, aber schätze dich als Freundin. Oder: Wir sind hier auf der Balz, wenn du nicht interessiert bist, dann wird es auch keine Freundschaft. Ich bin nicht der nette Onkel Marco.



Sie sagen, dass Sie schon oft verletzt wurden und sich deshalb nicht mehr öffnen. Aber gerade das Sich-Öffnen, Sich-Zeigen und Sich-Emotional-Hingeben geben den Ausschluss, warum man sich in jemanden verliebt. Man verliebt sich, weil der andere sich einem schutzlos zeigt- und man ihn so annehmen und lieben kann, wie er ist.



Wie wäre es, wenn Sie in der ersten Zeit nach dem Kennenlernen genau prüfen, ob die Frau für Sie Gefühle hat und Sie auch kostbar behandelt? Erst wenn Sie zu dieser Frage eindeutig „Ja“ gesagt haben, könnten Sie es wagen, sich zu öffnen. Katrin hingegen scheint nie klar gewusst zu haben, worum es Ihnen geht, und offenbar erwidert Sie Ihre Gefühle nicht. Unter diesen Bedingungen haben Sie bei einer Freundschaft eindeutig die schlechteren Karten und würden sich sehr verletzlich machen. Ich rate Ihnen davon ab, es sei denn, sie machen eine längere Pause und starten in ein paar Monaten dann auf einer anderen, wirklich freundschaftlichen, Ebene neu.



Ich hoffe, dass Sie bald eine Frau treffen, mit der Sie eine vertrauensvolle Beziehung führen können.



Herzliche Grüße, Julia Peirano