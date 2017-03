Junggeselle sucht "reiche Studentin der Metallbranche"

Das Internet hat in den letzten 28 Jahren unser Leben erheblich leichter gemacht. Vor allem die Suche nach Autos, Immobilien, Jobs oder sogar der Liebe. Was hat man nicht früher die Zeitungsanzeigen durchgeblättert und mit einem Stift alles markiert, was einen interessiert.

Des Öfteren ist man dabei auch bei den Kontaktanzeigen hängengeblieben: "Er sucht sie" oder "Sie sucht ihn". Das war zum Teil sehr amüsant und ist es noch immer.

Reiner ist der wahrscheinlich anspruchsvollste Single der Welt

Der verzweifelte Single Reiner versucht, seine Liebe mit einer Annonce zu finden. In seinem Aufruf beschreibt der Junggeselle, dass er einen guten Beruf habe, 1,86 Meter groß sei, seine Haare braun und Augen blau-grün seien. Außerdem, und das scheint ihm durchaus wichtig, sei er römisch-katholisch und vom Sternzeichen Krebs.

Die Ansprüche an seine Zukünftige sind immens. Sie muss nicht nur finanziell gut aufgestellt sein, sondern auch gebildet und schön. Aber sie sollte selbstverständlich auch ihren häuslichen Pflichten gewissenhaft nachkommen – damit sie "(...) eine gute Mutter in der Ehe (...)" sei.

Am besten wäre es, wenn sich eine reiche Frau aus der Metallbranche bei ihm melde, denn in dieser seien seine Eltern schließlich auch tätig. Wer diese Punkte alle erfülle, dürfe sich auf die Anzeige bei ihm melden.

Kontaktanzeige Nummer zwei

Es nicht das erste Mal, dass Reiner mit einer Anzeige seine ganz große Liebe zu finden versucht. Bereits vor einem halben Jahr hatte der Single eine ähnliche Zeitungsannonce aufgegeben. Was er aus deren erfolglosem Ausgang nicht gelernt zu haben scheint, ist, dass er seine Zielgruppe sehr, sehr klein gemacht hat ...





Wir hoffen dennoch ganz stark für ihn, dass es sein letzter Versuch sein wird und sich dieses Mal seine Traumfrau bei ihm melden wird.