Studie: So lange haben Menschen im Durchschnitt Sex

Was würden Sie sagen? Sind Sie eher so der Quickie-Typ? Oder bleiben Sie gerne stundenlang mit dem Partner im Bett? Jeder dürfte sich nun seinen Teil denken, die wenigsten Menschen gestehen allerdings offen, wie lange sie Sex haben. Vielleicht liegt das natürlich auch daran, weil es in der Realität wohl mal den Quickie-Fall und dann wieder den Stunden-Fall geben dürfte. Lovehoney, ein Online-Vertriebsportal von Sexspielzeug, hat nach Angabe mehrerer britischer und US-amerikanischer Nachrichtenseiten nun eine Umfrage unter seinen Kunden durchgeführt. Die Firma wollte wissen: Wie lange habt ihr Sex?

4400 Menschen antworteten und nun gibt es einen Mittelwert: Im Durchschnitt haben Paare demnach 19 Minuten lang Sex. Zehn Minuten davon sind Vorspiel. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab an, zufrieden mit der Zeit zu sein. 19 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer wünschten sich allerdings längeren Sex.

Sex-Studie: Ein "Quickie" kommt häufig vor

Ein Viertel aller Befragten wünscht sich grundsätzlich Sex, der länger als eine halbe Stunde dauert. Zwei Drittel sagen insgesamt: Die Nummer sollte schon länger als eine viertel Stunde dauern.

Ein "Quickie" kommt bei vielen Paaren demnach aber auch häufig vor. Ein Viertel aller Male sei der Sex eher das, was sie für einen "Quickie" hielten.

Vergleichbare Studien kamen übrigens auf andere Ergebnisse - das dürfte vor allem daran liegen, dass Lovehoney (als Hersteller von Sexspielzeugen vermutlich auch logisch) das Vorspiel mit in die Befragung einschloss. Für eine Studie der Universität Queensland wurden 500 ausgewählte Paare aufgefordert, über vier Wochen ihr Sexleben zu protokollieren. Dort variierten die Ergebnisse von 33 Sekunden bis 44 Minuten reiner Geschlechtsverkehr. Im Durchschnitt wurden damals 5 Minuten und 40 Sekunden angegeben. Das ist allerdings vier Minuten weniger als die Paare aus der aktuelleren Studie (Vorspiel abgezogen) angaben.