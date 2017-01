Wenn ein Mädchen glauben soll, du liegst schon im Bett

James kommt aus Westin-super-Mare, einem englischen Ferienort mit rund 70.000 Einwohnern in der Nähe von Bristol. Ein malerisches Städtchen am Meer mit Hubschrauber-Museum, Aquarium und Miniatur-Eisenbahn. Und, wie könnte es in England anders sein, auch mit dem ein oder anderen Pub. In einer dieser Kneipen war James unterwegs, als er die Anfrage eines Mädchens bekam, was er gerade mache. Das aber wollte James nicht verraten. Um in Ruhe gelassen zu werden, musste er sich etwas einfallen lassen.



Mithilfe seines Kumpels gestaltete er eine Kulisse: Aus zwei Winterjacken improvisierte er Bettlaken und Decke, machte ein Selfie – und hatte einen "Beweis", dass er brav im Bett liegt.





Ob das Mädchen ihm Glauben schenkte, ist nicht dokumentiert. Doch seitdem James die Fotokombination aus Inszenierung und Resultat am Montagabend bei Twitter veröffentlicht hat, erzielt er für seinen simplen Trick großen Beifall. Mehr als 200.000 Likes und knapp 80.000 Retweets sind für sein privates Profil ein riesiger Erfolg.

In Ruhe ein Bier trinken

Allein in den Kommentaren unterscheiden sich die Standpunkte. Während einige Frauen schreiben: "Ein weiterer Grund, Männern nicht zu vertrauen" oder " Na toll, wenn Männer lügen ist das witzig, wenn Frauen lügen ist es Betrug", verteidigen die männlichen Kommentatoren die Aktion von James. "Er betrügt ja nicht, er ist ja nur mit seinen Jungs unterwegs" oder " Er will ja nur seine Ruhe haben", heißt es dort.

Sein Trick scheint funktioniert zu haben, denn James übertitelt seine Bilder bei Twitter mit "Nailed it", was so viel bedeutet wie "Gemeistert". Auf eine Fortsetzung dürfen wir uns freuen, wenn das angeschwindelte Mädchen sich James' Twitter-Account ansieht. Dann dürfte es sich doppelt betrogen fühlen, weil James sie nicht nur angelogen hat, sondern sich für seinen Coup auch noch feiern lässt.