Unser Liebesbrief-Generator rettet Ihren Valentinstag

Der 14. Februar ist vielen Menschen ein Dorn im Auge, nicht nur wegen der roten Rosen. Genervt zitieren manche das Gerücht, dass der Tag der Liebenden doch lediglich eine Erfindung der Blumenhändler und Pralinenhersteller sei. Anderen stößt dieses Datum auf, weil sie wissen, dass der oder die Liebste etwas von ihnen erwartet, obwohl sie selbst diesen Brauch – Blumen zu schenken, essen zu gehen, einen Heiratsantrag zu machen – für extrem albern halten. Aber wenn am Valentinstag nichts passiert, hängt wiederum der Haussegen schief.

Für alle von diesem Dilemma Betroffenen haben wir die rettende Hilfsmaßnahme parat: einen perfekten Liebesbrief, den man nicht mal selber schreiben muss! Und dazu noch ganz individuell!

Valentinstag – so geht's:

Der Generator ist in verschiedene Kategorien unterteilt. Sie wählen aus, was Sie Ihrem Herzblatt am Valentinstag sagen, aber nicht selbst schreiben möchten. Je mehr Sie anklicken, desto länger (und besser!) wird der Brief. Er kann Gefühle, zärtliche Erinnerungen und innige Geständnisse enthalten. Probieren Sie es aus. Gefällt Ihnen die erste Fassung nicht, versuchen Sie es mit der Kombination von anderen Begriffen. Irgendwann ist er perfekt. Viel Spaß und Erfolg!





Wenn Sie den Valentinstag auch nach unserem Full-Service-Generator noch hassen, wollen wir das allerdings nicht wissen. Dass das mal klar ist.