Ein kleines Mädchen aus Manchester bewies großen Mut. Sie rettete ihre beiden kleinen Schwestern vor einem Mann, der die Kinder mit Donuts in seinen Van locken wollte.

Diese Bilder aus Manchester sind Horrorszenen für alle Eltern. Ein Mann in einem weißen Van hält vor einem Garten, in dem drei Kinder spielen und versucht sie mit Donuts ins Auto zu locken. Doch das große Mädchen reagiert schnell und rennt mit ihren kleinen Schwestern sofort ins Haus. Dafür wird sie nun in ihrer Familie und im Netz als Heldin gefeiert. Die Mutter will mit diesem Video auf die Gefahr aufmerksam machen und andere Eltern warnen. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Fahrer.