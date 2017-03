Hunderttausende erfüllen Frau mit Down-Syndrom den Traum vom Fernsehen

Mehr als 200.000 Nutzer haben den Wunsch der 21-Jährigen mit Down-Syndrom bei "Facebook" unterstützt, am Ende schrieb sie: "Geschafft, ich habe es gemacht, ich bin endlich eine Miss Méteo." Der öffentlich-rechtliche französische Rundfunk hat den Auftritt möglich gemacht.

In den französischen Medien und im Netz löste die Aktion viel Zustimmung aus. "Du hast mir Tränen in die Augen getrieben.", schrieb eine Facebook-Nutzerin am Mittwoch. "Ich bin mir sicher, dass du Tausende Menschen glücklich gemacht hast."

Wie "France 2" mitteilte, sahen 5,3 Millionen Fernsehzuschauer Mélanies Wetterbericht am Dienstagabend - ein Marktanteil von 20,7 Prozent und damit ein Saisonrekord für die abendliche Vorhersage.

Frankreich: Wetterfee mit Down-Syndrom

Mélanie stellte den Ausblick auf das kommende Wochenende vor, unterstützt von Profi-Moderatorin Anaïs Baydemir. " Frankreich ist zweigeteilt", verkündete die junge Frau vor der Samstags-Landkarte professionell, aber sichtlich nervös. "Wolken im Norden, Regen." Dann für Sonntag: "Es gibt Wolken in drei Vierteln des Landes, Regen, Sonne in Marseille, die Luft ist sehr frisch." Mit einem strahlenden Lächeln beendete sie ihren Auftritt und schlug mit Baydemir ein.



Bei dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender hatte Mélanie die Mitarbeiter des Wetterdienstes kennengelernt und war von Moderatorin Baydemir auf ihren großen Auftritt vorbereitet worden.

Mélanie Ségards Wetterbericht erzielt Rekordquote

Hinter der Aktion stand eine Kampagne des französischen Behinderten-Dachverbands Unapei, der damit für mehr Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung warb. Ende Januar hatte Mélanie angekündigt, dass sie bei mindestens 100.000 "Gefällt Mir"-Klicks das Wetter präsentieren werde - diese Zahl kam in eineinhalb Tagen zusammen. "Ich bin anders, aber ich will allen zeigen, dass ich eine Menge tun kann.", schrieb sie. "Die spontane Mobilisierung der Öffentlichkeit um Mélanie gibt Hoffnung für Tausende Menschen mit Behinderung, die noch zu häufig unsichtbar sind", erklärte der Verband "Unapei".

"Mein Traum war es, den Leuten das Wetter zu zeigen. Und das kann anderen Menschen mit Behinderung Türen öffnen", sagte Mélanie der Zeitung "Le Parisien".

Menschen mit Down-Syndrom haben ein verändertes Erbgut. Sie tragen das Chromosom 21 dreimal in jeder Körperzelle statt zweimal, deshalb spricht man auch von Trisomie 21. Kinder mit Down-Syndrom entwickeln sich in der Regel langsamer als andere Kinder.