Akte Ex: Hängen nur echte Psychos mit ihren Verflossenen ab?!

Barbara Schöneberger hat gerade in einem Interview verraten, dass sich die meisten ihrer Ex-Freunde nach der Trennung für einen komplett gegensätzlichen Frauentyp entschieden haben als sie es war. Die Jungs brauchten vermutlich erstmal eine Art "Verschnaufpause" – an der Seite einer langweiligen, schüchternen Brünette. Bei meinen Ex-Freunden ist es ähnlich: Einer ist zum Hinduismus konvertiert und lebt heute mit einer Inderin in Neu-Delhi, ein anderer liebt eine zierliche blonde Ballerina.

Geht es meinen Ex-Jungs auch gut?

Tja, und ich? Habe zu (fast) allen noch regelmäßigen Kontakt. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich muss wissen, dass es den Jungs gut geht. Immerhin waren sie jahrelang quasi meine Familie. Die löscht man nicht einfach aus seinem Leben. Zumindest nicht, wenn die Trennung halbwegs "peacig" ablief. Blöderweise macht mich genau diese Einstellung, will man einer neueren Untersuchung von Forschern der Oakland University glauben, zur irren Psychopathin! Kein Witz.

Die Ergebnisse wurden kürzlich im Fachmagazin "Personality and Individual Differences" veröffentlicht. Dort war zu lesen, dass Leute, die noch mit ihren Ex-Partnern befreundet sind oder sein wollen oft "hohe dunkle Persönlichkeitsanteile" sowie "narzisstische Wesenszüge" aufweisen. Uuuaaahhh!

Hang zum Ex wegen gewisser Vorzüge?

Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Ganz schön harter Tobak, wenn ihr mich fragt. Denn bisher war ich eigentlich ganz stolz darauf, dass meine ehemaligen Lieben und ich (nachdem der Trennungsschmerz verpufft war) einen freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen konnten.

Es ist ja auch nicht so, als würde ich zweimal wöchentlich mit denen ins Kino gehen. Gott bewahre! Vielmehr horcht man mal ab und zu, wie es dem anderen so geht und, wenn es sich ergibt, unternimmt man vielleicht etwas mit gemeinsamen Freunden. Total harmlos. Trotzdem ist es laut besagter Studie wohl so, dass vor allem kleine Psychos dazu neigen, aus "praktischen und sexuellen Gründen" den Kontakt zu ehemaligen Partnern zu halten – um nicht den Zugang zu wertvollen Ressourcen zu verlieren. Pffff, als ob man dafür seine Ex-Lover brauchen würde.

Allerdings folgt die Relativierung auf dem Fuße, denn die Mehrheit der Studienteilnehmer blieb aus anderen Gründen mit ihrem Ex in Kontakt – weil sie den Menschen zu schätzen wissen oder einfach ein bisschen sentimental sind. Na, sag ich doch! Also bin ich doch kein Fall für die Klapse.

Eins, zwei, drei, Henriette kommt vorbei! Es reibt sich die Haut mit der Lotion ein! All work and no play makes Henriette a dull girl. Warum denn so ernst?! Muuuaaahhh!