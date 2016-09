Ich habe mich schon an verdammt vielen Stränden geaalt. In South Beach, auf Ko Phi Phi, auf Ibiza. Aber, Leute, so sexy wie der Stadtstrand Barceloneta in Barcelona ist keiner. Da brennt die Luft. Das muss man als blasser Norddeutscher mit dick LSF 50 auf der Nase erst mal verkraften.

Es begann schon (erst mal alles andere als sexy) auf der Promenade. Während meine Freundin Kaja und ich den Strand nach einem geeigneten Plätzchen abscannten, blieb mein Blick plötzlich zwischen den weit gespreizten Beinen eines etwa Ü70-Nackideis hängen. Aaargh! Igittigitt, wieso musste der Opa denn unbedingt sein Gemächt in Richtung Fußgängerzone ausstrecken?! Ich meine, FKK ist ja kein Ding. Aber eben nicht MEIN Ding. Auch nicht, wenn es sich bei den Sonnenanbetern um potenzielle Körperdoubles für Ronaldo handelte. So eins saß nämlich gleich daneben und ließ seinen Muskeln für die Spaziergänger spielen, während er so tat, als würde er lesen. Sein Buch diente auch gleichzeitig als eine Art "Lendenschutz" – leider war es nur eins von Reclam.

Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet in Hamburg als Journalistin und Autorin. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Der Oben-Ohne-Standard

"Nichts wie weg hier", krähte Kaja und zog mich ein paar hundert Meter weiter, zu den Liegen eines schicken Beachclubs. Dort ließen wir uns begeistert nieder. Selten hatten wir so viele schöne Menschen auf einem Haufen gesehen. Der Großteil der Damen sonnte sich hier – voll 90er – oben ohne in der prallen Sonne und ging so auch ganz selbstbewusst am Wasser spazieren oder an die Bar. Zwischen ihnen buddelten pakistanische Bierverkäufer nach ihren geheimen Vorräten, die sie hier an die Touristen vertickten. Ein skurriles Schauspiel. "Señora, Sie liegen auf meinen Dosen!" – auch wir mussten einmal kurz Platz machen, damit einer der Herren Nachschub holen konnte.

Ich dachte kurz daran, dass in Pakistan 96 Prozent Muslime leben, und fragte mich, was den Bierverkäufern wohl gerade so Köpfe ging. "Das willst du gar nicht wissen", sagte Kaja. Insgesamt konnte ich allerdings keinen einzigen Mann ausmachen, der den barbusigen Badenixen hinterhergierte oder gar spannte. Bloß Kaja. "Wäre ich ein Mann, würde ich hier mit Dauerlatte rumrennen", bemerkte sie und saugte gedankenverloren an ihrem Mojito, den sie gerade "schwarz" von einem der Pakistanis gekauft hatte.

Peepshow an der Dusche

Vor allem unter den öffentlichen Duschen fand derweil die reinste Peepshow statt. Im Gegenlicht der spanischen Sonne perlte das kühle Nass auf durchtrainierten Oberkörpern, wohlgeformten Hinterteilen und perfekt proportionierten Brüsten ab. Was für ein Anblick! Kaja zündete sich erst mal eine Zigarette (danach) an. "Hier ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei", befand sie. So sahen wir u.a. eine Rockerbraut mit gepiercter Brustwarze, eine hochgewachsene Blondine mit gigantischen Implantaten oder Grazien, die ohne weiteres bei "Victoria’s Secret" hätten mitlaufen können.

"Wenn ich wegen der Hitze ständig Hotpants tragen müsste, würde ich auch mehr auf meine Figur achten", meinte Kaja und exte den Rest ihres Drinks. "Ach, was soll’s." Und ehe ich mich versah, hatte sie ihr Bikinioberteil gelüftet. "Luftig!"

Ich tat es ihr allerdings nicht gleich. Topless mochte am Barceloneta das Natürlichste von der Welt sein. Aber nach verschiedenen Ereignissen in den letzten Monaten, etwa der Silvesternacht in Köln, erschien mir das jetzt als zu krass.

Jetzt kommt der Ü70-Style

Krass war auch die Ansage eines jungen Spaniers, der uns kurz darauf Tickets für den Schicki-Micki-Nachtclub "Shoka" verkaufen wollte: "Wenn ihr sexy tanzt, gibt es Drinks umsonst!", raunte er uns zu. Na! Heute musste unser Glückstag sein.

Wir haben den Abend dann lieber in einer urigen Tappasbar mit leiser Gitarrenmusik uns einer Karaffe gutem Rotwein verbracht. Ü70-Style halt. Aber dabei vollständig angezogen.