Ist Sex im Urlaub wirklich besser?

"It's always better on holiday. So much better on holiday", singen Franz Ferdinand in ihrem Song "Better on Holiday".

Das würden die meisten wahrscheinlich erstmal so unterschreiben. Das Wetter, die Cocktails, der Teint, die Stimmung – sogar der Sex ist im Urlaub ja oft irgendwie besser als zu Hause. Klar, wenn man den ganzen Tag tiefenentspannt mit Schatzi am Strand gelegen, fremde Kulturen erforscht und exotisches Essen genossen hat, bekommt man auch automatisch (wieder) Lust aufeinander. Gemeinsame Aktivitäten, egal, ob Trekking in den Anden, Bimmelbahnfahrten durch Bielefeld oder der Besuch einer mallorquinischen Schaumparty, schweißen halt zusammen. Das kann nur gut für die Liebe sein.



Außerdem kennt wohl jeder die sexy Schwingungen, die von einem unberührten King Size Bett ausgehen. Außerdem kann man in einer fremden Umgebung, fernab von Haushalt, Kindern und Co. auch prima neue, verruchte Seiten an sich entdecken.

Es bringt nichts, wenn immer Urlaubsfeeling herrscht

Allerdings bringt es auch nichts, wenn dauerhaft Urlaubsfeeling herrscht. Das weiß ich aus erster Hand – von meiner Freundin Daria, die seit nunmehr drei Jahren eine Fernbeziehung mit einem wohlhabenden Kanadier führt. Die beiden haben zu Beginn ihrer Liaison einen interessanten Deal ausgehandelt, weil für beide feststand, dass sie ihren Heimatort aus beruflichen Gründen nicht verlassen würden. Er lautet: Wir treffen uns alle drei Monate an einem exotischen Traumstrand – auf den Bahamas, Bali oder Sansibar – und verbringen dort "quality time" miteinander.

Das klingt erstmal ziemlich sexy, oder? War es anfangs auch.

Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet als Journalistin/Autorin in Hamburg und unterwegs auf ihren Reisen rund um den Globus. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. 2017 folgte "Erst kommen, dann gehen – Die Sexbibel fürs 21. Jahrhundert". Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Obwohl sich Daria immer erst ein paar Tage an ihren Freund gewöhnen musste, wenn sie sich nach so langer Zeit wieder sahen. Und nach drei Jahren ist natürlich auch nicht immer alles "tutti" in einer Beziehung. Anstrengende Beziehung- und Krisengespräche führen Daria und ihr Freund allerdings größtenteils auf Skype und niemals von Angesicht zu Angesicht - denn wenn sie sich dann schon in einem teuren Hotel sehen, soll bitteschön alles perfekt sein. Auch das ist Teil ihres Deals.

"Es wäre doch Geldverschwendung, wenn wir unseren Alltagsmist in einer 5-Sterne-Anlage in der Karibik wälzen würden", findet Daria.

Das klappt natürlich nicht immer. Dann brüllen sich Daria und ihr Freund auf der Veranda einer luxuriösen Strandvilla an, schmeißen mit Gegenständen, heulen und fluchen, während die glutrote Sonne langsam untergeht, der Duft von frisch gegrilltem Seafood in der Luft liegt und leise Salsamusik aus der nächsten Strandbar ertönt. Dann heißt es halt erstmal: Scheiß auf Romantik! Meistens geht ihr Freund dann beleidigt ins Fitnessstudio und Daria sitzt schmollend mit einem Glas Champagner unter Kokospalmen und ärgert sich, dass sie nicht einfach in die nächste S-Bahn springen und abhauen kann, in ihr kleines WG-Zimmer, ihre wahre Insel, auf der sie nach dem Urlaub mit ihrem Freund dann erstmal mit Tütensuppe und Netflix vom Urlaub erholen muss. Tja, Alltag kann eben auch manchmal echt schön sein. Vor allem als Liebespaar.