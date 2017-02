Hilfe, mein Sex-Buddy liebt eine andere!

Stell dir vor, du triffst sich seit langer Zeit mit einem Mann, der zwar nicht dein fester Freund ist – aber trotzdem enorm dazu beiträgt, dass du ein ausgeglichener und glücklicher Mensch bist: dein Geliebter, deine Affäre, dein Fuckbuddy. Obwohl ihr einander nichts versprochen habt, ist ER die (einzige) Konstante in deinem Liebesleben. Mit ihm hast du regelmäßig zuverlässig hammermäßigen Sex. Ihr trefft euch einmal die Woche, redet, trinkt, lacht – und danach geht es zur Sache. Die Befriedigung eurer sexuellen Bedürfnisse steht im Fokus. Orgasmen, Orgasmen, Orgasmen. Ihr habt euch gesucht und gefunden, wisst genau wie ihr euch gegenseitig die lautesten Lustschreie entlocken könnt, seit sozusagen Profis darin, euch gegenseitig in Ekstase zu versetzen. Und nach dem Sex? Geht jeder wieder seiner Wege. Euer Motto: Keine Verpflichtungen. Keine Gefühle. Kein Stress.

Eine andere hat zugeschlagen

Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet in Hamburg als Journalistin und Autorin. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

So hätte es aus deiner Sicht ewig weitergehen können! Doch natürlich musste irgendwann der Tag X kommen, an dem dir dein Fuckbuddy beichtet, dass er eine ANDERE getroffen hat und – noch schlimmer – verliebt ist. Denn das bedeutet todsicher das Ende eurer schönen kleinen Affäre.

"Ich glaube, sie ist die Richtige für mich", flüstert dein Fuckbuddy am Telefon. "Ich will das nicht verkacken, verstehst du? Es ist besser, wenn wir uns erstmal nicht mehr treffen. Das verstehst du doch, oder?"

Und du antwortest (gespielt cool): "Na, sicher. So hatten wir es ja von Anfang an vereinbart. Ich wünsche dir alles Gute, Sweetheart."

Du musst kämpfen!

Aber in Wahrheit denkst du: "NEEEEEEIIIIIINNNN! Tu mir das nicht an, Baby! Ich will nicht auf die heißen Nächte mit dir verzichten. Unsere Geschlechtsteile sind wie Yin und Yang – sowas findet man nicht an jeder Ecke. Bleib bei miiiiiir!" Und es wird noch schlimmer. Plötzlich fragst du dich, warum du nicht schon eher gemerkt hast, dass du im Prinzip gar nicht mehr ohne deinen Fuckbuddy sein möchtest. Aber jetzt ist es zu spät! Eine andere hat ihn sich gekrallt.

Fuck, das darf nicht sein. Also tust du das bisher Undenkbare – und schreibst deinem Ex-Lover eine SMS: "Hör mal, ich glaube, ich liebe dich! Vergiss die andere. Bleib bei mir. Ich brauche dich."

Seine Antwort: "Ach, Süße, du bist bloß süchtig nach unserem Sex. Du weißt doch noch nicht mal, was ich beruflich mache."

Du darauf: "Doch. NATÜRLICH weiß ich, was du beruflich machst. Irgendwas mit ... Medien."

Er: "Siehst du? Ich bin Landschaftsgärtner. Also. Mach's gut, Sweetheart. Ich melde mich, falls das mit dem Mädel doch nichts werden sollte, okay?"

Daraufhin schlägst du traurig die Augen nieder und beschließt zu warten. Wenn nötig eine Ewigkeit. Stöhn.