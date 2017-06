Mieser Sex vs. heißer Sex: So fühlst du dich am Morgen danach

Dein Tag nach richtig gutem Sex:

1. "Das Leben ist schön!"

2. "Herrlich, wie die Vögelchen zwitschern."

3. "Und die Sonne scheint."

4. Zum Kaffeeverkäufer: "Einen Caffè Latte mit Schokopulver und einem Hauch Zimt bitte."

5. Dich sucht ein Sexflashback heim, du denkst: "Gleich viermal in einer Nacht … Der Wahnsinn, der Mann!"

6. Auf deinem Kopfhörer läuft "Simply Beautiful" von Al Green.

7. Du singst leise mit. Und tänzelst zur Bushaltestelle.

8. Zu dem Teenager, der im Bus den äußeren Platz besetzt, während innen noch einer frei ist: "Magst du für mich aufrutschen? Danke, das ist lieb. Coole Mütze!"

9. Zur Kollegin, die dich um einen Gefallen bittet: "Klar, ich übernehme das. Du hast ja schon genug um die Ohren."

10. Dich sucht im Kopierraum erneut ein Sexflashback heim, du denkst: "Gott, ich will mehr davon! SOFORT!"

11. Du schreibst IHM eine zweideutige SMS.

12. Dein Diensttelefon klingelt, du gehst ran – und deine Freundlichkeit ist ECHT.

13. Nach Feierabend im Supermarkt. Das liegt in deinem Korb: Chia-Samen. Sushi. Eine Mango. Champagner.

14. Du wünschst der Kassiererin einen schönen Abend und hältst einer Frau mit Kinderwagen lächelnd die Tür auf.

15. Zu Hause singst und tanzt du unter der Dusche.

16. Währenddessen stellst du dir vor wie wohl eure Kinder aussehen würden.

17. Sexflashback, der Dritte. Du denkst: "Verdammt, wieso hat der mir eigentlich immer noch nicht zurückgeschrieben?!"

18. Du stürzt zu deinem Smartfon. Keine Nachricht!

19. Du rauchst eine Zigarette.

20. Unzufrieden wälzt du dich die ganze Nacht hin und her. Und verfluchst den Tag seiner Geburt.

Dein Tag nach miesem Sex:

Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet in Hamburg als Journalistin und Autorin. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

1. "Fuck."

2. "Das war ja wohl der mit Abstand mieseste Sex meines Lebens!"

3. "Egoistischer Rammler."

4. "Und dann reißen einen auch noch diese dämlichen Vögel aus dem Schlaf. Ich knall die gleich alle vom Dach!"

5. Ein gruseliger Sexflashback sucht dich beim Zähneputzen heim. Du denkst: "Der hat allen Ernstes gedacht DAS wäre meine Klitoris. Krass …"

6. Später, zum Kaffeeverkäufer: "Kaffee. Schwarz. Und wehe, der ist wieder so heiß, dass ich mich verbrühe. Das ist KÖRPERVERLETZUNG, klar?"

7. Auf die Frage nach dem Namen, für den Becher: "Deine Mudda."

8. Zum Hintermann in der Schlange: "Verdammt nochmal, wenn Sie Kuscheln wollen, gehen Sie doch in den Puff – aber rücken Sie mir hier gefälligst nicht so auf die Pelle!"

9. Zu dem Teenager, der im Bus den äußeren Platz besetzt, während innen noch einer frei ist: "Ey, geht’s noch? Der Bus gehört dir nicht allein, rutsch rüber, Junge. Aber zackig!

10. Auf deinem Kopfhörer läuft "Down with the Sickness" von Disturbed.

11. Im Büro schleichst du ohne Gruß in dein Kabuff und hängst ein "Bitte nicht stören – wichtige Telefonkonferenz" an deine Tür.

12. In der Mittagspause stopfst du dich mit fettigen Chinafraß voll und denkst: "Ja, und? Dann werde ich jetzt eben fett. Ich will eh nie wieder Sex."

13. Dich sucht ein Sexflashback heim, du denkst: "Wie hat es seine Ex bloß drei Jahre lang mit ihm ausgehalten? Seine Planlosigkeit grenzt echt schon an Körperverletzung!"

14. Dein Diensttelefon klingelt, du gehst ran: "WAS?!"

15. Nach Feierabend im Supermarkt. Das liegt in deinem Korb: Pizza. Schokolade. Rotwein. Zigaretten. Whiskey. Ein Seil.

16. Nein, doch kein Seil.

17. Du ignorierst die Kassiererin und hechtest durch den Spalt der zufallenden Ausgangstür, damit du sie nicht berühren musst. Die Mutter mit dem Kinderwagen hinter dir ist dir egal.

18. Zu Hause: Sofa. Pizza. "Bridget Jones" – beide Teile. Dabei musst du viermal heulen.

19. Im Bett denkst du: "Naja. Mieser Sex ist immer noch besser als gar kein Sex."

20. Und schläfst dann doch noch zufrieden ein.