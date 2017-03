Orgasmus-Studie: Diese drei Dinge bringen Frauen zum Höhepunkt

Es ist ja nichts Neues, dass Männer (wenn sie nicht gerade zu betrunken sind) beim Sex relativ einfach zum Orgasmus kommen. Forscher der kalifornischen Chapman University für die fast 52.600 Leute per anonymer Online-Umfrage ausgequetscht wurden, konnten gerade durch eine neue Studie bestätigen, dass 95 Prozent der Herren quasi immer kommen. Und zwar allein durch Penetration. Unfair, oder?



Henriette Hell: Was ich über Sex gelernt habe © Dennis Williamson Henriette Hell wurde 1985 geboren und arbeitet in Hamburg als Journalistin und Autorin. Ihr Buch "Achtung, ich komme! In 80 Orgasmen um die Welt" ist 2015 erschienen und wurde prompt zum Bestseller. Henriette schreibt gerne, ehrlich und lässig über Sex, weil sie findet, dass das viel zu wenig Leute tun.

Nein, ich gönne es den Männern ja. Ganz im Ernst. Trotzdem ist es ja leider so, dass wir Frauen von so einer Erfolgsquote in Sachen Big O. nur träumen können. Nur 65 Prozent von uns bekommen beim Sex regelmäßig einen Orgasmus. Wobei es eigentlich eher heißen müsste: davor oder danach. Denn für viele Girls ist "manuelle Stimulation" (z.B. durch Oralsex oder einen Handjob) ja oft die einfachste und einzige (!) Variante, um auch nur in greifbare Nähe eines Höhepunkts zu kommen. Kommen – allein durch das alte Rein-Raus-Spiel? (Sorry, ich bin ein Riesenfan von "Clockwork Orange" …) Da stöhnen gut 80 Prozent aller Frauen höchstens: "Träumt weiter, Jungs."

Mädels sind komplizierter gebaut

Was viele immer noch nicht kapiert haben, ist die Tatsache, dass nur sehr wenige Frauen es schaffen, beim Akt an und für sich einfach so zu kommen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Kaut es. Verdaut es. Und akzeptiert es bitte endlich. Die Erklärung ist auch ganz easy (und hat nichts mit euren Liebhaberqualitäten zu tun!): Wir Mädels sind einfach weitaus komplizierter gebaut als ihr Männer. Stichwort: Klitoris. Wenn unsere magische Klingel nämlich zu weit weg vom Eingangstor liegt, werden wir auch dann nicht kommen, wenn wir mit Schatzi das komplette Kamasutra hoch- und runterturnen. Der Berührungspunkt ist dann einfach zu gering – und unsere Klitoris benötigt parallel zusätzliche Streicheleinheiten.

Logistisch kann das eine ganz schöne Herausforderung sein, weil frau sich dann auf so viele scharfe Dinge gleichzeitig konzentrieren muss. Den Mann, sein bestes Stück, seine Hand, zwei Tempi ... Puh! Deshalb ist es schlichtweg Geschmackssache, ob man es während der Penetration auf einen Orgasmus anlegt – oder den eigenen Höhepunkt lieber vor- oder hinterher, aber dafür dann ausführlich, genießt.

So kommen Frauen am leichtesten zum Höhepunkt

Gute Liebhaber wissen das alles. Ist ja keine Astrophysik. Die Hauptsache ist, dass sich Männer die Zeit nehmen den Körper ihrer Partnerin liebevoll zu erforschen und dadurch irgendwann ihren individuellen Orgasmuscode knacken. Erst DANACH kann's im Bett eigentlich erst so richtig abgehen. Das dauert manchmal ein bisschen. Aber echte "Sexperten" wissen eben, dass sich zum Teil auch monatelanges Warten lohnen kann. Bis man perfekt miteinander harmoniert.

Fun fact: In der gleichgeschlechtlichen Liebe ist es übrigens nicht ganz so kompliziert. Laut der bereits genannten US-Studie, kommen 86 Prozent (!) der lesbischen Frauen jedes Mal (!!) zum Höhepunkt, wenn sie mit ihrer Partnerin schlafen.

Logisch, dass sich die Forscher sofort die Frage gestellt haben, was jene Frauen, die häufig und easy kommen – egal ob homo- oder heterosexuell – gemeinsam haben. Und das sind angeblich drei Dinge: 1. Sie erfahren eine manuelle Stimulation (der Klitoris). 2. Sie haben Oralsex. 3. Sie knutschen während des Sex intensiv mit ihrer/m Liebsten.

Na, also wenn's weiter nichts ist?!