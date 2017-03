Singles vs. Paare: Wer gibt mehr Geld aus?

Ein ganz normaler Montagabend

Single: Du powerst dich im Fitnessstudio aus. Danach gönnst du dir eine Massage und isst hinterher noch einen Salat. Kosten: ca. 80 Euro.

In einer Beziehung: Eigentlich wolltest du nach der Arbeit noch zum Pilates, aber als du dein Sportzeug von zu Hause holen willst, duftet es so verdammt lecker nach Pasta ... Mist! Schatzi hat gekocht. So wirst du NIE dein Idealgewicht erreichen. Pflichtbewusst leierst du deshalb zum Nachtisch eine Runde Sex an, um wenigstens ein paar Kalorien zu verbrennen. Kosten: 0 Euro.

Ein ganz normaler Dienstagabend

Single: Leere. Einsamkeit. Fertigfraß (4,99 Euro). Kippen (6 Euro). Netflix.

In einer Beziehung: Leere. Partner nervt. Fertigfraß (4,99 Euro). Kippen (6 Euro). Netflix.

Ein ganz normaler Mittwochabend

Single: Du bestellst dir ein neues Sextoy im Internet (135 Euro). Weil der Versand drei Tage dauert, triffst du dich abends noch spontan mit deiner Seit-drei-Jahren-immer-mal-wieder-Affäre. Der gibt dir nämlich immer die Drinks aus (0 Euro) und ist ein Meister des Cunnilingus.

In einer Beziehung: Um mal wieder ein bisschen Pepp in eure Beziehung zu bringen, meldest du dich und Schatzi für einen sechswöchigen Square-Dance-Tanzkurs (350 Euro p.P.) an. Blöderweise droht dir Schatz mit der Trennung, wenn du ihn zwingst, dorthin zu gehen. Euer Streit gipfelt in einem melodramatischen Abgang deinerseits und du bist gezwungen, dir für die Nacht ein Hotel (120 Euro) zu suchen. Am nächsten Tag ist aber alles wieder gut.

Ein ganz normaler Donnerstagabend

Single: Du triffst Freunde auf ein paar Drinks und zahlst schon wieder nichts, weil dir die eine Hälfte heimlich an die Wäsche will. Gegen 2.54 Uhr landest du sturzbetrunken in irgendeinem Bett. #wiefertigbistdudenn?!

In einer Beziehung: Ihr sagt alle Verabredungen ab und macht euch MAL WIEDER einen gemütlichen Abend auf dem Sofa. #wielangweiligbistdudenn?!

Ein ganz normaler Freitagabend

Single: Du bist leicht nervös, weil du am Wochenende noch gar nichts vorhast. Aber, hey, so ein Abend mit Chips und Cola (3 Euro) vor dem Fernseher ist ja auch ganz nett. Gegen 23.34 Uhr arrangierst du dir dann doch noch ein Tinder-Date in der Kneipe um die Ecke (Bier = 3,50 Euro). Um 23.52 Uhr bist du wieder zu Hause. Chips und Sofa sind halt doch oft die bessere Wahl.

In einer Beziehung: Ihr geht zu eurem Stammitaliener, bei dem es nach dem Essen (45 Euro p.P.) immer "Grappa satt" gibt. Bei Tisch bucht ihr aus einer Schnapslaune heraus via Smartphone mal eben zwei Wochen Seychellen (3.500 Euro p.P.). Upsi!

Ein ganz normaler Samstag

Single: Du gehst shoppen, weil du noch ein cooles Outfit (180 Euro) für die WG-Party benötigst. Eine Flasche Wein für 2,99 Euro tut es als Mitbringsel. Nachts um 4 Uhr ziehst du Kondome (3 Euro) aus einem Automaten und blechst für das Taxi zu dir (16 Euro).

In einer Beziehung: Du nörgelst so lange ("NIE machen wir was zusammen!"), bis Schatzi mit dir brunchen (15 Euro p.P.) und anschließend ins Museum (7 Euro p.P.) geht. Abends seid ihr zum Essen bei einem befreundeten Paar eingeladen. Die beiden sind totale Snobs, weshalb ihr euch dazu genötigt fühlt, eine Flasche Wein für 40 Euro sowie Blumen für 30 Euro mitzubringen.

Ein ganz normaler Sonntag

Single: Der Einzige, der heute mit dir das Bett teilt, ist ein fieser Kater. Aus Frust holst du dir Tinder Plus – für 11,75 Euro im Monat. Dazu bestellst du bei deinem Lieblingsasiaten Chop Suey und einen Glückskeks, auf dessen Zettel "Niete" steht (14 Euro). Du flippst kurz mal vor Wut aus und buchst bockig einen Flug nach Goa (525 Euro).

In einer Beziehung: Ihr verbringt den Vormittag damit, über das Fernsehprogramm zu streiten. Schatzi hängt nur faul herum. Du langweilst dich zu Tode und gehst schließlich allein ins Kino. Eintritt, Fanta und Popcorn kosten dich 18 Euro. Auf dem Rückweg holst du dir ein riesiges Eis (4 Euro) – statt Sex.

Ergebnis: 985,23 Euro ( Singles) vs. 4139,99 Euro (Vergebene)*

*Rechenergebnis ohne Gewähr