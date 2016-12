Neulich bekam ich eine Mail mit dem Betreff "Psssst!" von meiner Freundin Kaja. Darin fragte sie mich, wie ich generell so zu Sexspielzeug stehen würde und ob ich schonmal von dem "Womanizer" gehört hätte. Das sei so ein neuartiges Gerät, das Frauen mithilfe von sanften Druckwellen zum Orgasmus bringen würde. Binnen Sekunden. Sie hätte sich dieses Teil jetzt mal besorgt. Und wolle mir nur kurz mitteilen, dass sie mit ihm den besten Sex ihres Lebens hätte.

Krasse Ansage, oder? Meine Freundin schien regelrecht süchtig nach dem Teil zu sein. "Ich hatte noch nie so intensive Orgasmen. Dieses Gerät macht Männer im Grunde völlig überflüssig! Wieso sollte ich mich noch durch lahme Dates mit anschließendem enttäuschenden Sex quälen, wenn dieser Orgasmusgarant in meiner Nachttischschublade auf mich wartet?!" Eine Antwort wusste ich auf die Schnelle nicht.

Stylisch, dezent, NICHT phallusförmig

Und das war noch längst nicht alles. Gleich vier verschiedene Freundinnen sprachen mich in den darauffolgenden Wochen auf den Womanizer oder ähnlich revolutionäre Sextoys für Frauen (= stylisch, dezent, NICHT phallusförmig) an. Das fand ich wirklich bemerkenswert, weil es das erste Mal war, dass ich meine Freundinnen so offen, selbstbewusst und fröhlich über Orgasmen und Selbstliebe hatte reden hören. Sie - egal ob Single oder verheiratet - erzählten mir unabhängig voneinander, dass sie gar keine Lust mehr auf Sex mit ihrem oder irgendeinem Mann hätten. "Viel zu anstrengend und das Ergebnis ist am Ende sowie wieder nicht das, was man sich erhofft hat."

Auf der einen Seite freute ich mich für meine Freundinnen, auf der anderen Seite drängte sich mir folgende Frage auf: Ist DAS möglicherweise der Anfang vom Ende der Menschheit? Erst kürzlich hatte ich etwas über Sex mit Robotern in der Zeitung gelesen. Vermutlich wieder ein irrer Trend aus China. Aber dennoch beängstigend.

"Männer haben keine Ahnung, was eine Frau braucht"

Der Erfinder des Womanizers, Michael Lenke aus Metten, findet übrigens, dass die Männer selbst daran schuld sind, dass Frauen neuerdings zunehmend auf moderne Sextoys setzen, wenn sie Lust auf einen erfüllenden Orgasmus haben. "50 bis 60 Prozent der Männer haben überhaupt keine Ahnung, was eine Frau braucht", erzählte mir Herr Lenke am Telefon. "Es ist schwer, einen guten Liebhaber zu finden. Mich wundert es deshalb nicht, dass immer mehr Frauen gute Sextoys den oft ja sehr enttäuschenden One-Night-Stands vorziehen."

Auch die Tatsache, dass viele Frauen überhaupt nicht beim Sex zum Orgasmus kommen, hätte ihn entsetzt. "Und das in einer aufgeklärten Gesellschaft wie der unseren! Das finde ich skandalös." Deshalb habe er zusammen mit seiner Ehefrau ein Sexspielzeug entwickelt, dass es angeblich fast allen Frauen ermöglicht, zum Höhepunkt zu kommen.

Aber trotzdem kann es doch nicht die Lösung sein, dass Frauen jetzt anfangen (Ersatz-)Beziehungen mit ihren Sextoys zu führen, oder? "Die Männer müssen sich einfach mehr anstrengen", findet Michael Lenke. "Viele sind unglaublich oberflächlich. Sie scheren sich einen Dreck um den Orgasmus der Frau. Die spielen ihnen dann aus Verzweiflung etwas vor und die Männer denken, sie wären der große Zampano. In Zukunft wird das anders laufen. Dann wird sich die emanzipierte Frau selbst das holen, was sie braucht. Wenn sie möchte, holt sie sich einen Mann dazu."





Sextoys mit dem Partner

Tja, vielleicht wird der nächste Schritt ja dann doch schon ein … Sexroboter?! Das kommt auf die vereinzelten Männer an. Wenn sie ihre Frauen weiterhin vernachlässigen, dann vielleicht schon. Allerdings kann man Sextoys wie den Womanizer ja zum Glück auch wunderbar zusammen mit seinem Partner benutzen. Wenn die Frau kniet und der Mann sie von hinten nimmt, dann kann sie das Gerät wunderbar gleichzeitig vorne "andocken" - mehr geht nicht! Na, dann ist ja vorerst alles in Butter.